彰化年度10大測速桿曝光　「桿王」有夠派！1年狂抓1.6萬件

▲彰化市中正路2段與中華路口測速桿搶下年度桿王。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局交通隊公布今年10大固定桿超速違規取締排行榜，取締總件數8萬4780件違規超速罰單，依超速開罰1600元，為縣庫進帳近1億3564萬餘元，其中彰化市中正路2段與中華路口的測速桿開罰1萬6094件，高居10大測照取締第1名，勇奪年度「桿王」寶座。

彰化縣警局在全縣裝設有66支固定式測速照相桿，34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，最令人關注的是去年9月才設置，彰化市中正路2段與中華路口主要為取締超速、未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線，首度上場就開出1萬6094件亮眼業績。

▲彰化市新平路與環河街口測速桿取締第二名。（圖／警方提供）

而第二名為彰化市新平路與環河街口，則是取締超速、闖紅燈、未依號誌指示取締1萬3782件。社頭鄉縣道141線與崙饒路口處測速照相桿，具有雙向取締功能，也開抓8862件。

交通隊公布2023年10大固定式測速照相取締路段與件數，分別為彰化市中正路2段與中華路口1萬6094件、彰化市新平路與環河街口1萬3782件、社頭鄉縣141線與崙饒路口8862件、和美鎮線東路5段291號南側170公尺7777件、台74甲線8.02K處（北上）7507件、和美鎮線東路2段520號7086件、台61乙線1.44K（伸港鄉）6746件、縣139線7.7K處5858件、秀水鄉彰鹿路470號前5548件、社頭鄉中山路一段與和平三路口5520件。

▲社頭鄉縣道141線與崙饒路口處測速照相桿。（圖／警方提供）

交通隊呼籲，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，主是為了維護用路人的安全，並約束駕駛人要遵守車速限制，絕對不是為了罰錢，同時提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要，一旦超速違規，都將依道路交通管理處罰條例第40條開罰。