住宅用火災警報器成功示警　台南東區公寓住戶及時逃生

▲台南市東區公寓住戶因廚房烹煮食物，未關閉爐火便離家外出，造成煮菜燒焦濃煙冒出，觸發住警器作響發揮作用嗶嗶聲示警，讓該樓住戶和附近鄰居及時逃生，避免憾事發生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區公寓住戶於3月14日因廚房烹煮食物，在未關閉爐火便離家外出，造成煮菜燒焦濃煙冒出，觸發住警器作響發揮作用嗶嗶聲示警，讓該樓住戶和附近鄰居及時逃生，經消防人員順利搶救，以避免憾事發生。

消防人員接獲派遣，台南市東區德東街發生火警，隔壁住戶聽見住警器聲響便通知屋主返家並且馬上報案，待消防人員到場發現整棟樓已濃煙密佈，消防人員迅速至三樓將門破壞後發現廚房煮焦的食材，隨即將食材泡水冷卻，並將門窗打開通風。此案因住警器即時動作警示民眾逃生，幸未擴大造成人員傷亡。

台南市消防局第七大隊長石家源表示，該棟為7樓公寓，所幸3樓住警器及時動作發出巨大聲響，讓住戶聽到示警後立即逃生、報案，崇善分隊到達後也快速開門，解除危機，以避免火勢濃煙蔓延造成更大的危害。

消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，為了提升台南市住警器裝置率，召開跨局處協調會議，積極橫向溝通，並結合區公所各里鄰長進行配發作業，針對本市低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟、身心障礙者等火災避難弱勢族群居住處所訪視，配裝住警器。大幅減低火災人命傷亡人數與案件數、有效防止住宅火災的傷亡事件，提升住宅安全。

第七大隊呼籲市民朋友務必留意家中用火用電安全，應注意爐火使用情形，防範火災發生。同時也請加裝住宅用火災警報器，可在火災發生初期偵測到濃煙或高溫，發出高分貝警報聲來提醒住戶，愈早發現火災、愈早採取避難行動，就愈有機會保護自己和家人。