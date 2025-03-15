互撩「寶貝」、硬碟存吻照被抓包　人妻遭尪求償300萬元

記者黃翊婷／台北報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與男性友人發生婚外情，兩人不僅互稱「寶貝」、一起出遊，硬碟內還存有多張親密合照，憤而決定對妻子提告求償300萬元。雖然小花主張丈夫是「破解」硬碟取得照片，應當不具備證據能力，但未獲得台北地院法官採信，日前仍被判應賠償丈夫15萬元較為適當。

▲人夫控訴妻子外遇，不僅存有親密吻照，還在聊天中和男性友人互稱寶貝。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小花自2023年12月起與男性友人展開交往，兩人不僅在LINE互傳「寶貝」、「我想你」、愛心符號等訊息，還一同出遊、留宿飯店、發生性行為，他甚至在硬碟內發現小花與男性友人的親密合照，內容包含摟肩、接吻、坐大腿等等，讓他無法接受，憤而決定對小花提告求償300萬元。

小花則辯稱，丈夫未經同意擅自盜取硬碟，並破解密碼取得照片，那些照片應當不具備證據能力；此外，她與男性友人一起出去玩的事情，丈夫是知情且同意的，但絕無過夜、發生性行為，反而是丈夫與異性有曖昧對話，甚至對她家暴。

不過，台北地院法官認為，從雙方的對話紀錄譯文以及陳述可知，丈夫是知道儲存設備密碼的，目前尚無證據可以證明他是以「破解」或非平和方式取得照片。

法官指出，在證據照片中，小花與男性友人做出擁抱、親吻、摟肩、搭手、雙手比愛心等親密行為，甚至在LINE對話中互稱彼此為「寶貝」，這些都足以認定她與男性友人的交際往來，已經逾越一般男女社交的正常分際。

至於性行為的部分，法官表示，目前尚無證據可以證實小花曾與他人發生性行為，考量到她與丈夫的身分、地位、經濟能力等因素之後，最終判她應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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