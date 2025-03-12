為了「1個女人」吵翻！老爸開車衝撞親生兒　驚悚畫面曝光

▲卡米爾駕駛賓士SUV，試圖撞死親生兒子。（圖／翻攝COPFS）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭一對父子為了「婚外情」發生爭端，爸爸被兒子指控「婚姻不忠」，竟然與其他女人約會，他為此氣到開車衝撞對方，試圖殺害親生骨肉，恐怖畫面都被監視器拍下。

畫面中，瑞巴斯（Rebath Kamil）與其他兄弟正在洗車場洗車，卻被遠方加速而來的一輛賓士休旅車直直撞上，由於沖擊力道過猛，甚至連水桶也被撞爛。

令人更詫異的是，肇事者正是他們的父親卡米爾（Kamil Mohammed Nadir）。瑞巴斯倖存下來之後，忍不住大吼，「你為了一個女人，試圖殺了我！」其他手足也衝上去，與爸爸扭打成一團。

《每日郵報》等外媒報導，這起事件2021年7月發生在蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）近郊的鄧米爾（Dalmuir），肇事者卡米爾當時已與妻子分居，卻對婚姻不忠的指控怒不可遏，親自前往洗車場，找瑞巴斯對峙，還在現場大吼，「我會把你們全都殺了」。

不過，攻擊案發生的幾小時後，瑞巴斯餘悸猶存地告訴警方，他並沒有宣稱父親「跟別的女人在一起」，「我是說，我看到他跟『別人』在一起，就這樣而已。」

根據檢察官戴維森（Donald Davidson）在法庭上引述的陳述，瑞巴斯曾表明，「我父親試圖殺害我。他把車直接開向我，然後用車撞上了我。如果他試圖嚇唬我，他會把車停下來，但他沒有。」

不過，瑞巴斯親自出庭時，卻又突然翻供。他在翻譯陪同下表示，自己的英語沒有好到足以說出這些話，「這不是我的陳述，這些不是我說的話。」相反地，瑞巴斯改口宣稱，自己不記得任何事情，他很愛父親，還請求法官允許自己走向被告席，「親吻父親的手」。