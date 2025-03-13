應召女攬客攬到便衣警全被抄了　她幫租屋慘賠2個月薪水

記者黃翊婷／台北報導

月領28K的小資女玲玲（化名）前年3月間向不知情的二房東承租一間位於台北市的房屋，並提供給越南籍女子A從事性交易，沒想到A女上街攬客時，竟然招攬到便衣警員，她也因此吃上官司。台北地院法官日前審理此案，並依圖利容留性交罪判處玲玲有期徒刑3個月，緩刑3年，還要向公庫支付6萬元。

▲玲玲幫忙租屋給應召站的小姐A女使用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，玲玲與真實身分不詳的應召集團成員合作，自2023年3月起向不知情的二房東承租一間位於台北市的房屋，並將房屋交給A女與不特定男客從事性交易時使用。

同年9月一名便衣警員行經台北市區某巷弄時，A女主動上前招攬，並詢問是否想要進行全套性交易，每次20分鐘、價格為1500元，接著便把警員帶到租屋處，結果兩人剛進屋，警員就表明身分並將A女逮捕。

A女被捕之後，玲玲幫忙租房子的事情也被查出，她到案後對於上述犯行均坦承不諱。

台北地院法官認為，玲玲幫應召站租屋的行為破壞善良風俗、敗壞社會風氣，考量到她已經坦承犯行，每月收入大約2.8萬元，最終依圖利容留性交罪判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑3年，還要向公庫支付6萬元，全案仍可上訴。