詐團鎖定印度人！調查局聽行騙音檔好頭痛　找「泰、越、印」解密　

▲在台中以莊男為首的詐團，近期開始鎖定印度人行騙。（圖／調查局台中市調查處提供）



記者許權毅／台中報導

一名詐團主嫌莊男在台中設立DMT卡池機房，提供路線給同夥行騙。檢調去年前往攻堅搜索，發現莊等詐團正冒充FedEx快遞客服，但「語言」卻是東南亞語言，一度以為是越南語、泰語，找來該國民眾卻都聽不懂，最後在一名印度籍民眾幫忙下，才確定詐團在騙印度人，全案近期起訴在案。

調查局台中市調查處指出，去年接獲情資指出，一名莊男在北屯區、西區設立3處詐騙機房，內藏4座卡池、2千多張境外電話卡。莊男還在北屯區設立「勤指中心」，先跟話務機房對上線，提供語言選擇跟故障排除服務，再利用DMT卡池機房，測試門號、對接通訊以及抽換各國SIM卡。

▲▼該詐團設立DMT卡池，提供大量路線行騙。（圖／調查局台中市調查處提供）



專案小組上門搜索攻堅，發現該詐團正提供路線給印地語話務機房詐團，並且冒充國際知名快遞商「FEDEX」，正向印度當地民眾行騙，以「寄出」包裹跟犯罪有關係，需要接受印度電腦犯罪防制部門調查為由，趁機詐取當地民眾財物。

詐團心想，以印地語來行騙印度人，台灣的檢警大概率無法聽懂內情，且機房已經設立多處斷點，自以為天衣無縫。專案小組說，確實無法聽懂音檔內容，原先以為是泰語、越南語，找來通譯卻都無法理解，最後發現疑似為印地語，找來在台營業的一名印度籍民眾，才理解詐騙音檔內容，確定該詐團是對印度人行騙。

調查局發現，近日跨境詐騙重心有往印太移動趨勢，日前印度當局甫破獲台灣人結合當地詐騙集團，要求被害人將資金存入指定帳戶內進行「安全調查」。顯示印度等印太地區已成為跨境詐欺的新藍海，調查局將持續針對此類案件重點查緝。