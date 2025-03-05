夫控妻外遇「目睹車上擁吻小王」　求償160萬元卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子在2024年10月至12月間與男顧客一起去賓館開房間3次，甚至親眼目睹妻子與對方在車上擁吻，憤而決定對兩人提告求償160萬元。然而，由於人夫出示的照片證據「拍攝角度只見人影」，加上對話紀錄也不夠完整，最終因為證據不足，被台南地院法官裁定駁回。

▲人夫指控妻子外遇，還和曖昧對象在車上擁吻，但被妻子嚴正否認。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子在2024年10月至12月間與男顧客一起上賓館，共計3次，但不確定3次是否都有發生性行為；同年10月間他還曾在住家樓下目睹妻子與男顧客於車上擁吻，他當場告知男顧客自己的身分，男顧客卻直接說「你們已經離婚了」。

人夫控訴，妻子回家後聲稱是自己喝醉了，才會拜託朋友的弟弟幫忙載她回家，但後來自己又目睹妻子和男顧客在車上接吻3次，這才決定對兩人提告求償160萬元。

對於人夫的指控，妻子和男顧客均矢口否認，堅稱兩人之間只是普通的店家與顧客關係，從來沒有一起上賓館，男方也不知道女方已經結婚。

台南地院法官認為，人夫針對自己的主張，有提出照片、對話紀錄譯文為證，但那些照片分別是男顧客的照片、妻子準備搭車的照片、車輛外觀的照片，加上受限於拍攝角度關係，車輛駕駛座僅見人影，無法知道兩人在車上是否有發生互動行為。

此外，法官指出，在對話紀錄譯文中，證人面對問題的回答大多是片段、不完整的，因此，難以僅憑對話就認定妻子與男顧客之間有不正當交往關係，最終因證據不足，裁定駁回，全案仍可上訴。