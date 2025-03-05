幫女網友拿到奶奶救命錢？　他反挨告「1原因」獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）因網路遊戲結識一名女網友，他聽聞對方需要帳戶處理奶奶的醫療費用，便答應借出自己的提款卡，結果卻淪為詐騙集團人頭戶，甚至因此挨告。台南地院法官日前審理此案，考量到案發時小豪才剛成年，社會經驗不足，加上沒有足夠證據可以證明他在主觀上有意幫助詐團，最終裁定無罪。

▲小豪好心幫助女網友，同意借出自己的提款卡，沒想到卻誤入詐團陷阱。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

檢方主張，小豪去年8月間將自己的金融帳戶提款卡放置在車站的置物櫃，並透過此方式將提款卡交給詐團使用；詐團成員取得卡片之後，便以解除扣款等話術欺騙受害者，要求受害者匯款至小豪的帳戶，共計14.9萬餘元，因此認定小豪涉犯幫助洗錢罪嫌，訊後依法將他起訴。

小豪雖然承認交出提款卡，但否認幫助詐團，他表示，當時他在網路遊戲上認識一名女網友，對方自稱父母不在身邊，奶奶人在醫院，急需用錢，卻沒有帳戶可以使用，他才答應借出自己的帳戶，讓女網友的父母將錢匯入他的帳戶，再由女網友把錢領出來支付奶奶的醫療費用。

台南地院法官指出，案發當時小豪才剛成年，學識有限，也沒有相當的社會經驗，確實可能因為欠缺防人之心而上當，而且他也有提出與女網友的對話紀錄佐證；此外，該帳戶是小豪日常生活經常使用的帳戶，生活費都存在裡面，如果他知道帳戶會被用於詐騙，應當不可能交出提款卡。

法官表示，雖然小豪將提款卡交給素未謀面的女網友，甚至輕率答應將卡片放在車站置物櫃中，行為固然可議，但他年紀尚輕，對人際交往並無時刻警覺防備之心，難以預料經常在遊戲中互動的女網友竟然是不法分子，因而輕忽上述異常的狀況，進而交出提款卡，他的說詞尚屬可信。

法官認為，檢方目前舉出的證據，僅能證明小豪有將提款卡交給他人，無法證明他在主觀上有幫助詐團的意思，加上查無其他積極證據，最終因罪證不足，裁定小豪無罪，全案仍可上訴。