結婚為前提交往3周沒見過面　台南男淪人頭戶喊冤被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年7月間將自己的網銀帳號及密碼告訴女網友A，結果淪為詐團人頭戶，還被受害者們一狀告上法院；他聲稱，自己與A女是以結婚為前提展開交往，他也是受害者。但台南地院法官認為，阿榮與A女交往3周，期間從未見過面，他卻輕率將帳戶資料交出，顯然不合常理，最終沒有採信他的說詞，並依法判處有期徒刑5個月，併科罰金5000元。

▲阿榮認為自己也是受到感情詐騙的受害者。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年7月間將自己的網銀帳號及密碼，透過LINE傳給A女；A女取得帳戶資料後，便由詐團成員以邀約投資為由，向2名受害者騙取錢財，共計得手164萬餘元。

阿榮被認為是詐團人頭戶，因而吃上官司，但他辯稱，自己和A女是以結婚為前提展開交往，A女用投資副業、買房頭期款、買婚車等理由，要求他提供帳戶資料，如果不從，A女就會委屈抱怨，甚至提出分手，他為了挽回這段感情，才會聽從安排，他也是落入感情詐騙的受害者。

但台南地院法官檢視阿榮提出的對話紀錄，發現他與A女僅在LINE上交談3周，就將帳戶資料交出，他雖然聲稱兩人是以結婚為前提展開交往，期間卻從未碰過面，而且除了LINE之外，他沒有其他可以聯絡A女的方式，這顯然不合常理。

法官表示，阿榮過去有戀愛經驗，也有相當的社會經歷，他輕率將帳戶資料交給毫無信任基礎的A女，主觀上應可預見帳戶可能遭用於財產犯罪及洗錢，但還是心存僥倖，具有幫助之未必故意，最終不採信他的說詞，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑5個月，併科罰金5000元，前者得易科罰金15萬元，後者得易服勞役5日，全案仍可上訴。