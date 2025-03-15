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Andy用6小時逐條打臉「家寧6聲明」　萬人喊支持：誰心裡有鬼很明顯

記者趙蔡州／綜合報導

YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，沉默數日後終於在14日下午5點發布6點聲明反駁。不過，在家寧聲明發布的6個小時後，Andy隨即發布影片一一打臉聲明內容，包含公司加上頻道多年的營利超過1億，但他卻只拿到695萬元等，影片曝光後立刻引發網友熱烈留言，有人說「這才是被質疑時正常的回覆速度，相較於張家人，哪邊心裡有鬼非常明顯」。

針對家寧的6點聲明，Andy於14日晚間發布影片一一回擊，針對薪資與財務結算問題，聲明中說他除了固定薪資外，還通過績效獎金及其他收益分配領到報酬，但事實上從2018年8月至2024年，公司跟YouTuber頻道可能賺到超過1億元，但他7年內只有獲得695萬元報酬。

▲▼Andy反擊打臉家寧母女。（圖／翻攝自YouTube）

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▲Andy表示，他這幾年下來拿到的報酬，只有695萬多元。（圖／翻攝自YouTube）

Andy說，「每一筆有憑有據，金額跟你提到的差距甚大，如果您（張媽媽）已經算好，也結算好我相應的報酬，那請您公開您的算法」，他還質疑，「您為了保障我跟張家寧生活，為何公司設立股權您是佔50％呢？而不是我跟張家寧各佔50％，最後我只佔25％？」

他還說，去年YouTuber官方因為頻道活躍過低，停掉了頻道營利，如果要恢復，就要等官方寄來紙本認證碼，他當時還傳訊息給家寧要對方放心，還說頻道永遠屬於2人，沒想到隔天他就再也登不進眾量級的帳號了，在此之前，營利一直都是匯入張家的外幣帳戶，後來他不能登入帳號，又怎麼可能改收益帳戶，打臉家寧的聲明。

▲▼Andy反擊打臉家寧母女。（圖／翻攝自YouTube）

▲Andy說，頻道的營利一直都是匯入張家的外幣帳戶，後來他不能登入帳號，又怎麼可能改收益帳戶。（圖／翻攝自YouTube）

至於股權與董事職務，聲明中提到均依法規進行，讓他忍不住笑了出來，他持股比例只有25％，還不是張家人說的算，而且聲明中還說他仍是登記股東，讓他感嘆「您（張媽媽）還認為我是股東，那您為何不讓我查帳呢？甚至還說我查帳就是恐嚇？」

至於第5點商標權及車輛所有權，他有幾點疑惑，張媽媽說要歸還商標權，那究竟是要歸還給誰，是歸還給群海公司嗎，那群海公司不也是張家的嗎，更何況張媽媽還沒有解釋。當初為何要將商標權登記在自己名下，車輛部分讓他疑惑的是，明明是他跟家寧得獎，為何車輛會變成公務車，最後還登記到張媽媽名下。

▲▼Andy反擊打臉家寧母女。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Andy反擊打臉家寧母女。（圖／翻攝自YouTube）

▲Andy表示，既然家寧聲明中說他還是股東，那為何不讓他查帳。（圖／翻攝自YouTube）

影片一出立刻吸引網友熱議，短短2小時就有超過萬名網友留言，有人說「張家準備了3天，幾個小時內被完全打臉，聲明完全避重就輕，支持Andy 老師」、「看到那句『眾量級頻道永遠屬於我和你的，別擔心』，就好心疼」、「正義也許會遲到但永遠不會缺席，Andy老師加油」。

也有人說，「這才是面對自己被質疑而發出聲明的正常回覆速度，相較於張家人發個聲明的天數，哪邊心裡有鬼非常明顯」、「真男人，幾個小時就回應了，不像對方準備了三天還說不清楚」、「Andy老師僅僅在六小時左右就上架影片回覆，還完美打臉對方，全力支持你」。

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