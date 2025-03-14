媒體緊盯鍾文智通緝案　意外捕獲前幸福人壽董座「坐輪椅報到」

記者黃哲民／台北報導

前幸福人壽董事長鄧文聰因掏空幸福人壽逾127億元，被判刑27年定讞服刑，去年（2024年）12月獲准保外治療到今年4月初，又因尚未審結的掏空犯行，被台北地院裁定交保600萬元防逃，還須每天到北院法警室報到1次，近期因「連一鮑魚」前董事長鍾文智判刑定讞後失聯、交保重犯防逃措施又被檢討，鄧今（14日）下午2點多，坐著輪椅現身報到，引起媒體注意。

▲前幸福人壽董事長鄧文聰因掏空公司被判刑27年定讞，服刑獲准保外治療，又因未審結的掏空案情被法官諭知交保600萬元，14日依交保附加條件，到北院法警室報到，被媒體撞見。（圖／記者黃哲民攝）

鍾文智因炒作多檔境外上市公司在台發行存託憑證（TDR），纏訟約10年，最高法院前天（12日）依《證券交易法》等罪，合計判處鍾30年5月徒刑定讞，將待檢方另聲請定應執行，但鍾沒依交保條件到警局報到並失聯，台北地檢署拘提無著，昨緊急發布通緝抓人中。

▲鍾文智炒作TDR日前被判刑30年5月定讞後失聯，檢方發布通緝抓人中。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

事後查出，高院審理鍾文智期間，裁定鍾須佩戴電子腳環接受科技監控防逃，去年10月17日監控期滿未延長，雖仍維持限制出境、出海措施，但少了一道避免鍾接近機場、港口伺機冒名離境的防線，加上先前國寶集團總裁朱國榮趁高院命他定期報到的空檔、由朋友掩護偷渡出境案例，外界再度檢討重犯交保防逃措施周密性。

鄧文聰因2007年起掏空幸福人壽逾127億元，被判刑27年、併科罰金定讞，2017年12月20日入監服刑至去年12月6日，因罹癌在監無法獲得妥當處置，獲矯正署准許保外治療1個月，交保100萬元並限制出境、出海，期滿前再獲展延到今年4月5日。

▲前幸福人壽董事長鄧文聰被法官諭知交保3億元，他喊窮而降為600萬元，14日依交保附加條件到北院法警室報到，被媒體撞見搭乘豪華進口休旅車。（圖／記者黃哲民攝）

但鄧文聰因掏空幸福人壽，仍有2案在北院審理，其中1件是2008年至2009間，涉挪用幸福人壽向銀行質押借貸5900萬美元，透過紙上公司流到香港、新加坡，大部分去向不明，僅有1600萬美元匯回台灣，用來購買信義區D3土地。

北院審理D3案的合議庭得知鄧文聰延長保外醫治，認為有防逃必要，今年1月初裁定鄧須增加交保1000萬元，鄧喊窮而降為400萬元，經檢方抗告，高院發回更裁，北院1月24日在春節前夕，加碼裁定鄧須提出3億元保證金。

▲前幸福人壽董事長鄧文聰因掏空公司被判刑27年定讞，服刑獲准保外治療，又因未審結的掏空案情被法官諭知交保600萬元，14日依交保附加條件，到北院法警室報到，被媒體撞見。（圖／記者黃哲民攝）

鄧文聰依舊說沒錢，合議庭同意降為600萬元，附加佩戴電子腳環、每天上午9點到下午3點之間，須到北院法警室報到1次、每晚7點半到9點之間，用手機自拍大頭照回傳科技設備監控中心1次，檢方抗告認為仍不足以防逃，但被高院駁回確定。

據悉，鄧文聰至今遵期報到，他今下午2點多，搭乘豪華進口休旅車抵達北院、坐上輪椅被推進法警室，引起媒體側目，他顯然沒料到正巧有許多媒體在場，起初睜眼皺眉，後來發現媒體拍攝，趕快閉目不看鏡頭，不回應媒體發問。鄧已定讞刑期連同罰金易服勞役天數，原訂2045年3月底期滿。