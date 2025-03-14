桃園小貨車碰撞路旁6車+3機車　疑似天雨路滑釀禍！駕駛輕傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛小貨車今（14）日上午行經蘆竹區南山路二段時，突然失控撞上路旁一排汽機車，蘆竹警方到場處理時總計有6輛轎車與3輛機車受損，連住宅也遭波及，肇事的小貨車石姓男子幸運僅受輕微擦挫傷，酒測值為零，警方初步研判可能是天雨路滑再加上車速較快導致失控肇禍，至於真正肇事原因仍待調查釐清

▲桃園市一輛小貨車今天上午行經蘆竹區南山路二段時，疑似天雨路滑失控撞上路旁9輛汽機車，圖為撞擊前瞬間畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛小貨車今天上午行經蘆竹區南山路二段時，疑似天雨路滑失控撞上路旁9輛汽機車，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，42歲的石姓男子今天上午11時15分許，駕駛小貨車沿蘆竹區南山路二段行駛，行經南山路127號突然失控打滑，由內側車道滑進外側車道，連續碰撞路旁6輛自小客車與3輛機車，甚至還波及一旁住宅，巨大撞擊聲嚇壞路人與住家紛紛出門查看。

▲桃園市一輛小貨車今天上午行經蘆竹區南山路二段時，疑天雨路滑失控撞上路旁汽機車，車主紛紛到場了解愛車受損情況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場時，為石姓男子進行酒測，酒測值為零，受害車主紛紛出面察看愛車受損情形，石姓男子僅受到輕微擦挫傷勢，也坦承天雨路滑導致小貨車打滑失控肇事，至於真正肇事原因仍待調查釐清，但恐面臨龐大修車費用。

蘆竹警分局提醒，雨天視線不佳且路面易濕滑，呼籲汽機車駕駛應小心駕駛，並減速慢行以確保自身與他人行車安全。

▲桃園市一輛小貨車今天上午行經蘆竹區南山路二段時，疑似天雨路滑失控撞上路旁汽機車，小貨車也嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）