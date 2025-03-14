和平國中傳統泰雅家屋落成啟用　跨文化交流最新亮點

記者李陳信得／台中報導

台中市和平國中獲得教育部國教署補助200萬元，辦理113年營造原住民族文化學習場域計畫，於去年9月動工興建傳統泰雅家屋，今（14）日辦理落成儀式，特別邀請台中市原委會、林保署台中分署、和平區公所、古秀英議員與朱元宏議員，與部落居民共同見證，在松鶴部落高清賢牧師以泰雅古調吟唱，為家屋祈福後正式啟用，和平區實踐泰雅族文化又新增一處文化場域。

▲▼國教署補助和平國中設置泰雅傳統家屋落成啟用，許多國內外學校都來參訪，成為原民文化交流的亮點。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

和平國中實施泰雅民族實驗教育已經6年，獲得教育部教學卓越獎金質獎，吸引許多國內外學校蒞校交流。在傳統家屋完工後已有多個團體參訪學習，前（12）日台中一中選修原住民族微課程的25位學生，由校長室秘書陳一隆陪同，蒞臨本校實地考察傳統家屋場域，並參與狩獵課程弓箭製作體驗。昨（13）日同為實驗教育的旌旗教會共學團，帶領21位自學生與家長，在家屋內與本校師長學習〈薩拉矛事件(又稱青山事件)〉及〈兩個太陽-射日〉故事，師生們圍著三石灶烤火並聆聽泰雅族傳說故事，復刻了家屋內文化傳承的意義。

參與的長官來賓，一致表示百年家屋難得一見，期待各界善用這場域，進行多元的文化交流。今日正在和平國中參訪的泰國曼谷向日葵國際語文學校（Sunflower Trilingual School）師生20人，把握難得的機會到家屋內參訪，實地觀察在地泰雅原住民祖先，在百年前善用智慧就地取材，營造積木式厚牆、以傳統綁黃藤固定梁柱，屋內下沉式地基由砌石堆疊矮牆，具有防禦功能且冬暖夏涼特色。傳統家屋是泰雅族家人緊密團結的象徵，通常是家人才可進入。校長葉天喜期許和平國中家屋，不只是全校原閩客各族群師生的家，也開放部落團體一起用做教學、公益與文化傳承。