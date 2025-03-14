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日相石破茂認了！自費發每人「10萬日圓禮券」　稱不違法拒絕辭職

▲▼日本首相石破茂14日在首相官邸針對「10萬日圓商品券」道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂14日在首相官邸針對「10萬日圓商品券」道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨去年10月在眾議員選舉時，因黨內政治資金等議題而丟失選票，無法成為在國會席次過半的執政聯盟。不過，日本首相石破茂卻仍爆發類似爭議。在今年3月初的黨內聚餐中，石破茂竟然向15名剛當選的新科眾議員每人發放「10萬日圓」商品券。對此，石破茂坦承此事，強調並無違法疑慮，拒絕辭去首相一職。

根據《日本放送協會》、《TBS News》，石破茂本月3日在總理官邸召開餐會，現場包括官房長官林芳正以及15名第一次當選眾議院議員的新科議員，事後多名出席餐聚餐的關係人士證實，石破茂在該場餐會向每人發送價值10萬日圓（約新台幣2.2萬元）的商品券，以犒賞他們去年10月在眾議院選舉勝選的辛勞，替代發放給每人的伴手禮。

此次事件昨（13）日晚間震驚日本政壇！對此，石破茂13日晚間接受記者採訪時坦承，本月3日在首相官邸舉辦餐會前，曾向15名出席餐會的自民黨新科眾議員的辦公室，每人發送價值10萬日圓的商品券。事後，政府關係人士與出席議員證實，他們在收到商品券後，考慮到違法疑慮，已全數返還給石破茂。

▲▼石破茂解釋發放10算日元商品券一事。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂解釋發放10萬日圓商品券一事。（圖／達志影像／美聯社）

石破茂向記者透露，商品券只是取代伴手禮，用來慰勞新科議員和其家屬們在選戰中的付出，「商品券是我自掏腰包、花我自己口袋裡的零用錢所準備的。因此，這是無關政治活動的捐獻，且並無違反《政治資金規正法》的疑慮。出席餐會的人，並不住在我的選區內，因此也沒有牴觸《公職選舉法》。」

石破茂強調，「就我的認知上，這並無存在法律問題！」

現場記者詢問，是否會因為此事而辭去首相或自民黨總裁一職？石破茂則是屢次強調，向15名新科眾議員每人發放10萬日圓商品券的行為，本身並不違法，因此無意請辭。

自民黨內存在兩派看法，一派認為並無違法疑慮，另一派則認為，「（黨內）仍因政治與資金等問題而持續受到批判。此時（爆發此事）時機點不太好，恐怕無法避免對新年度預算案審議和政權的持續運作造成影響。」

▲▼自民黨菜鳥眾議員的大空幸星。（圖／達志影像）

▲自民黨菜鳥眾議員的大空幸星。（圖／達志影像）

1998年出生的自民黨眾議員大空幸星也有出席石破茂在官邸主持的餐會。他事後透露，「懇親會的隔天早晨，我親自確認內容物，發現是10萬日元商品券後，我親自造訪石破茂辦公室返還。」

眾議員向山淳也表示，「我人不在的時候，商品券被寄送到我辦公室，之後經過我確認，認為（收到商品券）不太適合，所以就拿去還了。」

熟稔政治與資金相關議題的日本大學榮譽教授岩井奉信分析，「是否屬於政治活動，雖然並無明確定義，但10萬日圓這一類高額的商品禮券，在社會大眾的共識中，是否能夠被看作是伴手禮，恐怕還要打一個問號。」

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