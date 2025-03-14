自小客一路搖晃拒檢狂逃！警破窗逮人　抄出安毒、喪屍菸彈

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子昨（13）日晚間駕車搭載著李姓友人，因為自撞加上車身搖晃，市警局保大員警示意停車受檢，但廖男疑似毒駕拒絕攔查高速逃逸，保大員警通報線上警力支援，很快就攔截逃逸轎車，破窗揪出廖男與李姓友人，在車上起出二級毒品安非他命、俗稱「喪屍菸彈」的三級毒品依托咪酯、匕首等證物，訊後依妨害公務、公共危險、毒品、槍砲刀械等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局保大員警昨晚在蘆竹區巡邏時，一輛轎車拒絕攔查且加速逃逸，警方圍捕攔查到案，將駕駛拉出車外。（圖／市警局保大提供）

▲桃園市警局保大員警將廖姓駕駛拉車車外壓制到案。（圖／市警局保大提供）

市警局保大指出，保大巡邏員警昨晚11時許在蘆竹區文中路，發現33歲廖姓男子搭載42歲李姓男子行車搖晃，且一度自撞路中凸起物，員警示意停車受檢，未料廖男拒檢且加速逃逸，見警車圍捕竟倒車企圖逃逸，還開人行道後停下，警車從後方擋住去路，隨後敲破車窗將拒檢得廖男拉下車，並將乘客李男也拉下車，員警將2人壓制。

▲桃園市警局保大員警昨晚在蘆竹區巡邏時，一輛轎車拒絕攔查且加速逃逸，警方圍捕攔查到案，過程被路人拍下畫面。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

員警隨即在車上起出二級毒品安非他命、俗稱「喪屍菸彈」的三級毒品依托咪酯與匕首等證物，警方將2人帶回隊部偵訊，訊後依妨害公務、公共危險、毒品、槍砲刀械等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。