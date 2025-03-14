全台唯一地方首長受邀！陳其邁VIP出席輝達GTC大會　原因曝光

▲陳其邁將以VIP受邀出席輝達GTC大會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（14）日證實，他以VIP身分受邀參加輝達（NVIDIA）全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，參與3月17日至21日在美國加州聖荷西舉行的大會。據悉，陳其邁是全台唯一地方首長參與GTC大會，他表示，高雄市跟輝達有「智慧高雄燈塔計畫」的合作，這是最主要的原因，希望藉此次機會加速高雄產業升級與城市轉型。

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將於17日至21日在美國加州聖荷西舉行。這次大會以人工智慧（AI）為主題，除了執行長黃仁勳的主題演講外，還首次引入量子日活動，以及黃仁勳喜愛的「夜市」，將街頭美食和手工藝帶進這場全球矚目的AI盛會。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

不過，陳其邁以VIP身分受邀參與輝達GTC大會，備受關注。他今天說明表示，高雄市跟輝達有「智慧高雄燈塔計畫」的合作，這是最主要的原因，包含機器人、智慧工廠等各種領域，因為生成式AI的發展，會有各種不同運用的場域。其中一個「智慧城市」的部分，這個台灣應該是走在最前面。

陳其邁說，過去一般是用AI來做城市的解決方案，這次嘗試用視覺語言模型來建模，以本土的資料來做微調，建構屬於高雄城市級的生成式主權AI平台，未來假如有不同軟體的運用，就可以架構在我們這個平台之上。

陳其邁將率領市府團隊於3月16日至20日訪問美國西岸，除受邀參加NVIDIA GTC 2025大會，也會拜訪當地指標科技大廠、政府單位及學研機構，推動智慧城市與科技創新合作。此次訪問團由經發局、工務局、交通局、環保局及水利局組成，期盼透過交流深化國際合作，加速高雄產業升級與城市轉型。

▲輝達（NVIDIA）年度GTC大會將於美國時間3月17日起登場。（圖／翻攝自輝達GTC 2025官網）

此次行程也將前往舊金山灣區，考察水岸經濟發展模式，並拜訪史丹佛大學、Berkeley新創加速器SkyDeck等產官學研機構，借鏡國際經驗，強化高雄在AI城市治理與智慧經濟的競爭力。市府期盼透過這次訪美，深化全球鏈結，推動高雄成為具國際影響力的科技智慧城市。

陳其邁強調，高雄正從傳統工業城市轉型為智慧科技重鎮，並積極布局AI產業與智慧治理的發展。這次參加NVIDIA GTC 2025 大會，將掌握AI及相關技術的最新發展趨勢，並與NVIDIA高層進行會談，深入討論現有合作專案，並交流未來在技術應用的合作機會，進一步提升高雄在智慧城市、5GAIoT與數位治理等領域的發展動能。

高雄市於去年底正式啟動「智慧高雄燈塔計畫」，攜手中華電信、NVIDIA、Linker，以及國公營企業共同建置本地端AI模型與平台，以提升政府智慧治理的效率，加速智慧城市發展願景。