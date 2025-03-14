國3女生負氣離家　屏東內埔警當和事佬...化解與母心結

▲內埔所所長陳建維、家防官洪士仁化解邱姓少女與母親間心結 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名邱姓國3女學生，日前放學未返家也不接電話，其母擔心不已，凌晨求助內埔警分局通報協尋，翌日早上她帶著女兒到派出所撤銷協尋，但指女兒上國中不時負氣離家，央求警方勸導，警方充當和事佬，讓他們彼此尊重、傾聽，才能化解彼此緊張關係，讓家庭充滿和諧。

日前凌晨時刻，內埔警分局接獲李姓婦人報稱，她女兒放學陪同學回家後就未返家，撥打電話也不接聽，於是員警依規定通報協尋。所幸當日上午8時許，李姓婦女就帶著邱姓女兒，到派出所辦理撤銷協尋手續。

警方主動關心狀況後查知，邱姓少女雖是自行回家，但已經不是第一次了。李婦表示，她女兒目前就讀國中，平日常與家人發生言語衝突，一言不合就會離家，也不接電話，李婦央請警方溝通。

內埔所所長陳建維、家防官洪士仁於是關懷、開導邱姓少女，並陳述父母擔心其安危的心情，但因就讀國中階段，難免會有一段叛逆期，提醒家長也要多加傾聽關心少女，家人間更要發揮耐心，傾聽彼此心聲。最後在警方調解下，母女兩人相互諒解，邱姓少女也表示，以後不會再離家出走了。

內埔警分局長郭譯隆表示，員警將心比心，開導邱姓少女，充分發揮警方為民服務的精神。在國中這個年紀的孩子，難免有自己想法，家長需要更費心及更多的耐心與孩子溝通，彼此才能互相理解及包容，溝通過後感情才能更融洽。