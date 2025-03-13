被害人7天被騙4100萬！詐團車手遭求刑6年9月　法官裁定續押

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署檢察官何致晴指揮屏東警分局查獲陳姓詐欺集團成員，涉嫌假冒投資公司名義，擔任詐欺集團車手向被害人收取詐欺贓款達新臺幣4100萬元，認涉犯組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺罪嫌、偽造私文書罪嫌等罪，於13日起訴並移審屏東地方法院，法院裁定繼續羈押陳男。

屏檢起訴書指出，本案源於李姓被害人向警方報案，表示遭人以投資公司名義進行詐騙，警方知悉後，於今年1月17日逮捕經由詐欺集團指示前往向被害人收取詐欺款項之陳姓男子，遂報請本署檢察官指揮偵辦。

檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯之虞，向屏東地方法院聲請羈押獲准。經檢察官抽絲剝繭釐清案情後，發現陳男經由詐欺團指示，預先購買準備裝載贓款行李箱，並於統一超商ibon列印偽造之投資公司工作證、存款憑證、操作協議書、保密協議書、證券交易委託書及個人資料保護聲明等虛偽文件，再由詐欺集團成員，冒用合法之投資公司名義，向李姓被害人訛稱投資可以獲利，須入金至投資公司等語，致李男陷於錯誤，接續於113年12月25日、12月30日及12月31日交付現金2100萬元、1500萬元及500萬元予假冒投資公司的陳男，再由他將贓款放置在不詳地點，由欺集團成員其他成員收受。每次事成拿到5000元工作費用。

檢察官認陳男行為侵害人民財產權甚鉅，冒用合法之投資公司名義，侵害該公司之商譽及我國市場秩序正常發展，且以洗錢為業，阻礙國家追回受害款項，干擾司法機關追訴詐欺犯罪，其經手收取款項高達4100萬元，已造成被害人財產重大損害，審酌刑罰之特別預防功能，依詐欺危害防制條例第50條規定，就本案具體求處有期徒刑6年9月以上。惟被告於偵查中自白犯行，如其於審判中亦自白犯行，並繳交犯罪所得，則請法院依詐欺危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。

屏檢呼籲，民眾透過網路進行任何投資時，務必提高警覺，避免成為詐騙集團的受害者。現今詐騙手法層出不窮，詐騙分子透過假冒投資、假貸款、假人員等方式設下陷阱，讓受害者在不知情的情況下損失大量金錢。政府已積極啟動「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0 版」，警方及檢察機關間將進行密切合作，全力打擊詐騙犯罪，確保民眾財產安全。此外，如民眾發現可疑金融交易或遭遇詐欺，請立即向165反詐騙專線或警方報案，避免落入詐騙陷阱，共同維護財產安全，共創安居樂業的社會環境。