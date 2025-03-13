　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被害人7天被騙4100萬！詐團車手遭求刑6年9月　法官裁定續押

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署檢察官何致晴指揮屏東警分局查獲陳姓詐欺集團成員，涉嫌假冒投資公司名義，擔任詐欺集團車手向被害人收取詐欺贓款達新臺幣4100萬元，認涉犯組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺罪嫌、偽造私文書罪嫌等罪，於13日起訴並移審屏東地方法院，法院裁定繼續羈押陳男。

屏檢起訴書指出，本案源於李姓被害人向警方報案，表示遭人以投資公司名義進行詐騙，警方知悉後，於今年1月17日逮捕經由詐欺集團指示前往向被害人收取詐欺款項之陳姓男子，遂報請本署檢察官指揮偵辦。

檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯之虞，向屏東地方法院聲請羈押獲准。經檢察官抽絲剝繭釐清案情後，發現陳男經由詐欺團指示，預先購買準備裝載贓款行李箱，並於統一超商ibon列印偽造之投資公司工作證、存款憑證、操作協議書、保密協議書、證券交易委託書及個人資料保護聲明等虛偽文件，再由詐欺集團成員，冒用合法之投資公司名義，向李姓被害人訛稱投資可以獲利，須入金至投資公司等語，致李男陷於錯誤，接續於113年12月25日、12月30日及12月31日交付現金2100萬元、1500萬元及500萬元予假冒投資公司的陳男，再由他將贓款放置在不詳地點，由欺集團成員其他成員收受。每次事成拿到5000元工作費用。

檢察官認陳男行為侵害人民財產權甚鉅，冒用合法之投資公司名義，侵害該公司之商譽及我國市場秩序正常發展，且以洗錢為業，阻礙國家追回受害款項，干擾司法機關追訴詐欺犯罪，其經手收取款項高達4100萬元，已造成被害人財產重大損害，審酌刑罰之特別預防功能，依詐欺危害防制條例第50條規定，就本案具體求處有期徒刑6年9月以上。惟被告於偵查中自白犯行，如其於審判中亦自白犯行，並繳交犯罪所得，則請法院依詐欺危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。

屏檢呼籲，民眾透過網路進行任何投資時，務必提高警覺，避免成為詐騙集團的受害者。現今詐騙手法層出不窮，詐騙分子透過假冒投資、假貸款、假人員等方式設下陷阱，讓受害者在不知情的情況下損失大量金錢。政府已積極啟動「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0 版」，警方及檢察機關間將進行密切合作，全力打擊詐騙犯罪，確保民眾財產安全。此外，如民眾發現可疑金融交易或遭遇詐欺，請立即向165反詐騙專線或警方報案，避免落入詐騙陷阱，共同維護財產安全，共創安居樂業的社會環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蹦闆挺Andy「來我店隨你挑精品」　霸氣喊話
鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」
再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補
「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞
快訊／金秀賢又有私照外流！爆料YTR狠嗆：我去記者會找你
快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞　原因曝光

歸化籃球球星戴維斯涉家暴　二審改判拘20天+易科罰金2萬定讞

快訊／高雄大寮民宅火警！恐怖橘紅火煙竄天際　10車25人灌救

鍾文智炒TDR判30年半！沒延長電子監控真的跑了　急發布通緝

快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

正心中學老師打籃球突倒地！臉色發黑抽搐　師生合力救回一命

宮廟恩怨釀禍！PO文揶揄「小淫蟲」還洩個資　彰化男挨告遭判刑

「34歲32D」論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」真實年齡曝

又有2陸配網紅宣揚武統遭調查！　移民署揭底線：不得宣揚戰爭

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞　原因曝光

歸化籃球球星戴維斯涉家暴　二審改判拘20天+易科罰金2萬定讞

快訊／高雄大寮民宅火警！恐怖橘紅火煙竄天際　10車25人灌救

鍾文智炒TDR判30年半！沒延長電子監控真的跑了　急發布通緝

快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

正心中學老師打籃球突倒地！臉色發黑抽搐　師生合力救回一命

宮廟恩怨釀禍！PO文揶揄「小淫蟲」還洩個資　彰化男挨告遭判刑

「34歲32D」論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」真實年齡曝

又有2陸配網紅宣揚武統遭調查！　移民署揭底線：不得宣揚戰爭

中環賣陽明股票4570張小賺365萬餘元　手上還有4604張

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

曾入戲叫她老婆　張書豪、歐陽妮妮「小孩撞名」陳曉、陳妍希兒子

鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」網：中國首位受害女星

瓦城去年每股賺9.01元　擬配息9元、殖利率4.4％

快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

新郎結婚太緊張被瞪XD　動作僵硬「掀→拋頭紗」

社會熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

即／中橫便道落石砸車　1人受傷

騙正妹拍野戰片賺錢　渣男重判定讞

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

快訊／國1南向嘉義水上段車禍！1女命危搶救中

國道3車追撞！白車4門變2門　畫面曝

南投紫南宮遭竊　男拿油壓剪破壞鎖頭畫面曝

北檢反擊沈慶京！澄清去醫院是「視察」非偵訊

屏東男在家與朋友喝酒　遭女友人攻擊當場死亡

判刑30年5月鍾文智遭跑了！　檢急發布通緝

即／台88大寮段4車撞一團！貨車駕駛送醫不治

即／國1嘉義段死亡車禍！1女送醫搶救不治

男童巷弄竄出撞外送員　家長恐先吃罰單

知名餐飲為省錢毒害市民　黑心環保業者狠撈3億

更多熱門

相關新聞

高雄大貨車煞車失靈「下橋一路衝」

高雄大貨車煞車失靈「下橋一路衝」

高雄永安區維仁橋昨（12）日上午9時許發生一起連環車禍，當時一輛大貨車疑似煞車失靈，下橋時失控追撞前方4部汽車，前方2部輛機車發現不對勁，趕緊催油門閃避，所幸未造成人員傷亡。直擊民眾將事故畫面po網，不少網友留言痛批「行駛前都不用檢查車輛嗎？垃圾駕駛欸」、「這種國道一堆，每天撞，撞不完」。

金門酒駕事故攀升　警將強化執法

金門酒駕事故攀升　警將強化執法

雪佛蘭跑車猛撞左轉車！47歲男不治

雪佛蘭跑車猛撞左轉車！47歲男不治

女求職驚覺成詐騙幫凶　急報警逮人

女求職驚覺成詐騙幫凶　急報警逮人

老司機哭了！高雄「2000元全套店」被抄

老司機哭了！高雄「2000元全套店」被抄

關鍵字：

詐欺屏東警方組織犯罪偽裝

讀者迴響

熱門新聞

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

金秀賢崩潰了！片場道歉工作人員　好友心疼：魂不守舍，身邊要有人陪

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面