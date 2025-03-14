分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心疼

網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy指控，遭前女友一家人私吞金錢，導致他一無所有，而網友們也義氣相挺，只花32小時就讓他回歸百萬訂閱的身分，更把他所拍的影片也瀏覽一次，其中一部「房間斷捨離」影片，Andy無意間發現有2600元的紅包，以及前女友的口紅，他的真實反應讓網友敬佩直呼，「這麼棒的人，被欺負這麼久！」

Andy與家寧在去年10月分手後，也努力拍片重拾新人生，其中一部「房間物品斷捨離｜一些我留下的物品」的影片，Andy意外在收納櫃裡找到一個紅包，只見他一臉驚訝想看裡面有沒有錢，意外發現真的有鈔票，「一千、兩千，兩千六！賺到欸，櫃子翻一翻就有錢了」，Andy接著爽死說道，原本這櫃子藏在深處，可見整理有多重要，「整理讓你賺一手！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Andy整理房間，發現紅包與一支紅口。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



隨後Andy繼續整理雜物，見到一支家寧的專櫃口紅，讓他有感而發表示，若在抽屜找到令你難忘或深刻的東西，不知道怎麼處理的話，他認為可以考慮拿回給原主人，並且謝謝她；或是感謝這個物品，再把它丟掉，而Andy選擇第二個處理方式，只見他沉思一番後，解釋「這也過期了，拿回去給原主人也怪怪的」，最後又道謝了一次，才把口紅丟到垃圾桶。

看到這部影片後，一名網友在Threads心疼表示，「Andy老師看到紅包2600元，很開心的模樣，真的很心酸，以為是裝窮，原來是真窮！Andy老師加油！」

底下引來7.2萬人討論，「很喜歡他的一點，就是他即使分開也沒有說過傷害家寧的言語」、「本來可以一年爽賺千萬的人，現在在6000元小套房因為翻到2600元高興得跟孩子一樣」、「家寧1000多元的口紅放到過期不用，Andy翻到2600元很開心」、「只能說口紅是你的...錢買的」、「感動的是他的真誠和樸實」、「說真的這看完真的會鼻酸」、「真的很真誠又善良，這麼棒的人，被欺負這麼久」、「那個2600元該不會就是所謂的獎金吧」、「他看他女朋友奢侈品一堆不會覺得奇怪嗎」。