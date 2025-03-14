為何這麼多人聲援Andy？ 　網曝1原因爆共鳴：一堆力挺

▲Andy控訴家寧一家人奪走頻道。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有。此事引發高度關注，就有網友不禁好奇，為什麼會有這麼多人關心這件事，且還有這麼多網紅聲援呢？貼文曝光後，引發討論。

有名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼這次Andy事件會得到炸裂性關注啊」為標題發文，提到很難得有YouTuber因受委屈而公開控訴，然後引發大量關注吧？而且還有許多網紅紛紛聲援Andy。

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原PO推測此事會受到大量關注的4個原因，包含男生長期被女生壓榨，導致男性反撲；張家吃相太難看；男方、女方分手之後的強烈對比；像是電影《寄生上流》的情節。大家覺得哪一個可能性比較高？

貼文曝光後，不少網友都認為，「1或2吧」、「絕對2」、「2吧，可以分食，但給Andy這點錢真的太扯了」、「張家人吃相難看」、「女方全家吃相太難看」、「2，尤其是女方10年搞成這樣，這10年交往感情看來全都是假的」、「1、2，一堆吃過虧的力挺」。

也有網友回應，「超扯，可以拍電影了」、「4，情節也很有話題性」、「一堆人在看戲啊」、「因為男方太慘了，慘到大家都同情」、「慘到一個極致」、「不怕站錯風向，完全安全啊」、「男生真的太慘+1」、「年輕人很喜歡眾量級」。