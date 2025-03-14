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黃偉哲會見美國華裔民選官員協會　暢談交流台美市政治理經驗

▲美國華裔民選官員協會在劉珝林會長的率領下一行19人於13日拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩會見訪團。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲美國華裔民選官員協會在劉珝林會長的率領下一行19人於13日拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩會見訪團。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國華裔民選官員協會在劉珝林會長的率領下一行19人於13日拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩會見訪團，該團成員多為美國加州洛杉磯郡的民選官員或公職人員，雙方就台美地方城市的市政治理經驗進行深入的交流和討論，盼為未來台美城市間更廣泛的國際合作奠定堅實基礎。

黃偉哲市長首先向訪團表達對年初洛杉磯野火的關切。他指出，雖然大火已經撲滅，但重建家園的挑戰才剛剛開始，台南非常樂意提供協助。黃市長提到，台南在年初也遭遇地震，造成超過兩千間的房屋受損，當前正積極進行重建工作。他表示，台南在防災方面擁有豐富經驗，推薦訪團此行在與台南市消防局交流時可多多切磋。

▲美國華裔民選官員協會在劉珝林會長的率領下一行19人於13日拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩會見訪團。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步表示，訪團成員皆為美國在地的重要公共服務人士，他除了表達敬意，也提及加州及洛杉磯地區有許多台裔居民，僑社活動相當活躍。他希望能借助訪團在當地的影響力，進一步強化與台南在教育、文化領域的交流，並期待透過更多互訪，增進兩地的互動與合作。

身兼訪團團長及加州鑽石吧市（City of Diamond Bar）市議員的劉珝林會長表示，這次是訪團睽違20年後再次組團訪台。他在美國時便常聽身邊的人提及台南豐富的文化和美食，因此對此次訪問充滿期待。他也提到，團員約巴林達市（City of Yorba Linda）市議員黃瑞雅正是台南人，這次返鄉對她而言別具意義。

▲美國華裔民選官員協會在劉珝林會長的率領下一行19人於13日拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩會見訪團。（圖／記者林東良翻攝，下同）

阿凱迪亞市（City of Arcadia）前市長戴守真則表示，他有許多親人居住在台南，因此對台南格外熟悉。他表示，台南在過去幾十年間的變化，特別是在科技發展方面，已與以往截然不同，讓人印象深刻。他讚嘆台南在城市發展上的遠見，並希望透過此行借鏡台南的經驗，將所見所學應用於美國城市的經營治理。

▲美國華裔民選官員協會在劉珝林會長的率領下一行19人於13日拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩會見訪團。（圖／記者林東良翻攝，下同）

美國華裔民選官員協會(Chinese-American Elected Officials, CEO)成立於1997年，為非營利組織，其會員主要由現任或前任的華裔民選官員及公職人員組成，此次來訪台南的成員主要來自美國加州洛杉磯郡內或近郊城市的政界、學界及水利界人士，涵蓋市長、副市長、市議員、學區教委和水區主席等職位。訪團停留台南期間，除了拜會黃偉哲市長，也與消防局、教育局及台南市議會交流。

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