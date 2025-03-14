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花蓮東大門夜市王閃Q台東！推大滿貫套餐　10攤美食一次滿足

▲花蓮東大門夜市王閃Q台東辦潮食趴。（图／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮東大門夜市王閃Q台東辦潮食趴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

奪得緯來電視網實境美食競賽節目「夜市王」頭銜的花蓮東大門國際觀光夜市，將在這週六帶著回饋感恩的心，遠赴「台東觀光夜市」，從下午5點到晚上10點，為台東朋友們帶來限時5小時的經典夜市王美食。當日營業額20%將捐贈台東慈善機構，趕快邀請親朋好友一起來吃美食做公益！

快閃活動不僅將原汁原味的比賽餐點帶至台東，更是特別推出了限量30份的1200元「大滿貫套餐」，除了讓饕客們想要品嚐10個攤位美食的願望一次滿足外，更是加碼做公益，套餐售價全額百分之百捐出!想吃美食又熱於公益的朋友們，千萬別錯過如此難得的機會!另外為響應環保減塑，鼓勵民眾自備餐具容器，活動現場也將會提供環保餐具租借服務，讓美食與環保並行。

▲花蓮東大門夜市王閃Q台東辦潮食趴。（图／花蓮縣政府提供，下同）

東大門夜市10攤美食移師台東觀光夜市。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示：「0403地震後，花蓮受到了各地的協助，緊鄰的台東縣政府也特別邀請了花蓮的攤商、業者前往東浪嘉年華、熱氣球嘉年華…等熱鬧非凡的年度盛大活動擺攤，吸引了許多支持花蓮的人潮。3月15日次花蓮東大門夜市帶著感恩以及滿滿的能量，為台東朋友們帶來一場夜市美食盛宴。並希望藉由這次公益快閃活動，凝聚更多溫暖的力量。」

▲花蓮東大門夜市王閃Q台東辦潮食趴。（图／花蓮縣政府提供，下同）

台東觀光夜市現場配置示意圖。

率領東大門夜市攤商奪得夜市王的主委曾黃家明提到：「這段日子以來，感謝的話說都說不完，徐榛蔚縣長說過我們東大門國際觀光夜市除了是花蓮觀光很重要的一個角色，更是花蓮的觀光大使！所以3月15日我們要用行動來表達謝意，將夜市美食跟花蓮的正能量帶到台東，歡迎大家來共襄盛舉!我們不見不散。」

活動詳情請關注「花蓮東大門國際觀光夜市」Facebook粉絲專頁，或IG追蹤「dongdaemun_hualie」，掌握「閃Q台東 潮食趴」最新資訊。
 

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