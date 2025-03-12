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社會 社會焦點 保障人權

就愛這味！牛肉湯餃掛機車被偷　老闆打Pass助攻逮美食怪盜

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名吳男（左一）偷走牛肉湯餃，店家跟巡邏員警打Pass，成功抓人。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市北區永興街是在地人的「隱藏版美食街」，許多店家林立，一名吳男把民眾掛在機車上的晚餐「牛肉湯餃」默默偷走，直接被店家看到，正巧永興派出所員警巡經，店家打Pass給員警，員警見吳男裝傻，直接拿出「鐵證」監視器，他竟辯稱「這條街常有人拿」。

第二警分局永興所7日傍晚巡經永興街附近超商巡邏，結果一間麵店老闆上前向所長邱柏昌表示，目擊一旁男子拿走客人剛買的牛肉湯餃，員警得知後，主動上前詢問吳男，他卻稱「為何不能在這？哪隻眼睛看到我拿的？」邱柏昌見狀，直接向店家調閱監視器，並拿出來給吳男查看。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一份牛肉湯餃不過百元，竟也要偷取，令人摸不著頭緒。（圖／記者許權毅翻攝）

吳男繼續裝傻，先是說自己老花眼看不清楚，但警方直接「放大再放大」，並且比對衣著後，讓吳啞口無言，並在一旁角落發現吳男放置的食物。食物「主人」則從超商內出來，發現眾人圍著自己的晚餐，才知食物被吳男摸走，但一份牛肉湯餃不過100元左右，吳男連這也要偷，讓人相當無言。

吳男睜眼說瞎話，讓處理員警又好氣又好笑，最終以現行犯將其逮捕，依竊盜罪嫌送辦，果然「天下沒有白吃的的午餐」。

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