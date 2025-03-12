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「鮑魚聞人」鍾文智炒作TDR海撈4億　最高法院重判定讞須入獄

▲▼藝人梁佑南偕名人鍾文智捐款給喜樂保育院，院方熱烈歡迎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲鍾文智（中），先前與藝人梁佑南（右）一同做公益，但如今遭重判定讞須入監。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），一審將他重判有期徒刑18年。高等法院二審認定她海撈4億4千多萬元，重判有期徒刑17年6月，全案再上訴，最高法院今將他所涉多罪分別重判3年3月到9年10月不等刑期定讞，鍾文智須入獄執行。

本案最大爭議點在於TDR，這是指台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt），又稱「第二上市」，指外國企業已經在國外上市，另外也在台灣的證券交易所申請上市，以存託憑證掛牌，並對在台灣的不特定大眾進行募資。對於TDR的法律屬性，最高法院先前的判決判例，曾定義為《證券交易法》中的「有價證券」。

檢方起訴指出，2010年間新加坡掛牌上市的大陸江蘇揚子江船業控股有限公司，在台發行TDR，鍾文智認為有利可圖，從當年9月起，利用人頭戶炒作揚子江TDR，將價格炒高至46元，高於大盤行情18％以上，檢方認為鍾文智藉此獲利超過2億元，但揚子江TDR早已下市。此外，檢方也陸續發現鍾文智炒作明輝、特藝石油等等多檔TDR，一併提起公訴。

一審法院認定鍾文智有罪，重判有期徒刑18年。案件上訴二審期間，鍾文智開始發揮影響力，找了不少法學專家出面開研討會，探討TDR在台灣的合法性，以及是否構成《證券交易法》中的「有價證券」。另外也透過關係影響立委，在立法院中召開公聽會討論TDR的屬性；甚至當時的立委余天都公開批評，稱鍾文智因炒作TDR一審被判刑18年，「殺人放火都不一定判這麼久」，認為有修法釐清的必要。

即便鍾文智動作頻頻，高等法院不受影響，還是認定TDR屬於《證券交易法》中的「有價證券」，因此鍾文智炒作TDR有罪；此外，高院也計算鍾文智不法所得為4億4千餘萬元，高院因此將鍾文智判處有期徒刑17年6月、並宣告沒收不法所得。

全案再上訴，最高法院審理後，12日將他犯下的5個證交法罪行、2個洗錢罪行判刑定讞，分別判處8月到9年10月不等刑期，將由檢方聲請定應執行刑。此外，雖然鍾文智目前被以電子腳鐐監控，但最高法院仍擔心他潛逃，因此火速通知檢方啟動防逃機制。

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