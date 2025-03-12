家寧媽註冊「眾量級」商標恐觸法！Andy剩20天可搶救　律師曝解法

記者施怡妏／綜合報導

「眾量級Crowd」爆發內部奪權爭議，Andy 昨（11日）公開指控家寧母親「張媽媽」奪走公司，10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，分手後被一腳踢開，甚至被要求簽股權轉讓。對此，仙塔律師指出，家寧媽媽可能有觸法的問題，針對「眾量級」商標註冊，提供Andy搶救的方法，「僅剩20天時間可申請撤銷」。

言亭國際法律事務所的「仙塔律師santa」在Threads發文，「眾量級」是由Andy和家寧於2016年創立，但在2020年，家寧的母親以個人名義註冊了「眾量級」商標，而非以公司「群海娛樂」名義註冊。

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▲眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



律師表示，這種情況可能存在法律問題，若契約中沒有明確授權及權利移轉，Andy是品牌原創者，若未同意商標註冊，家寧母親的行為可能違反《商標法》第30條，「不正當手段」。此外，Andy信任家寧母親管理公司，但她卻私自註冊商標，這可能涉及刑法背信罪。

▲商標成功註冊公告日是109/10/16。（圖／翻攝自仙塔律師Threads）



律師提醒，若要申請撤銷「眾量級」商標註冊，需在商標公告註冊日5年內，申請「評定程序」。他在商標檢索系統查到，「眾量級」的註冊日期為109年4月1日，在今年4月1日就滿5年，僅剩20天時間可申請撤銷。

最後，律師還在留言區提醒，「成功註冊公告日是109/10/16，次日起算，所以最最最最後期限在114/10/16，不要壓死線」。

本文獲得「仙塔律師santa」授權轉載。



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