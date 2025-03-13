陸配網紅遭廢居留許可　賴清德：保護國家該做的事就要做

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／翻攝總統府直播）



記者陳家祥／台北報導

陸配網紅「亞亞在台灣」發表武統言論影片遭檢舉，移民署認定違反兩岸條例及相關規定，廢止其在台依親居留許可。對此，總統賴清德今（13日）表示，鼓吹戰爭仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家和國人不是言論自由，「政府為了保護國人、保護國家，應該做的事情就要去做」。

總統賴清德13日召開國安高層會議，會後召開記者會表示，鼓吹戰爭仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家和國人不是言論自由，是聯合國公民與政治權利國際公約明確規範的犯罪行為，「政府為了保護國人保護國家，應該做的事情就要去做」。

賴清德提到，大家也都很清楚，台灣是一個移民社會，多年來有來自世界各地的人民來到台灣，包括烏克蘭來的瑞莎，帶著台灣的小孩走上國際體操的殿堂；還有剛離開我們，來自美國的彭蒙惠老師，用一輩子投身台灣英語教育；還有來自美國的高柏鎧，在籃球場上為台灣爭光；也有來自法國的白台瑞教授，是國際知名的科學家之一，現在正帶領台灣學子進行生醫領域上的研究。

賴清德特別要強調，不管來自哪裡或是什麼樣的族群，只要認同這塊土地、熱愛這塊土地，就是這個國家的主人，我們都會歡迎他，我們也都是一家人。相反的，如果做出傷害國家利益、傷害人民利益的言論，是不被這個土地國人所接受。