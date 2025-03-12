沈慶京爆獄友假日幫換腎病引流管　北所聲明莫不實指控冤枉人

▲ 威京集團主席沈慶京因京華城案目前羈押禁見中，出庭爆料假日靠室友幫換腎病引流管，台北看守所特別聲明澄清。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

威京集團主席沈慶京於京華城案涉犯行賄等罪嫌，羈押禁見至今，他昨（11日）被提訊出庭，聲稱假日要靠同房室友幫他換腎病的引流管、容易反覆感染，關押沈的台北看守所今天聲明收容人的醫療行為均由專業合格醫事人員處置，室友只能協助簡易居家照護，呼籲莫以不實指控，「斲傷本所醫事人員辛勞」。

沈慶京昨天下午首度被北院提訊進行準備程序，他再度請求法官考量他年邁多病、准許交保。沈說他身上的腎病引流管，須在無菌環境中更換，所方非假日會由醫護人員替他換管，但假日仍靠室友幫忙，「所方還要我寫同意書，免除室友責任」。

辯護律師表示沈慶京全身常會不定時從頭抖到腳、抖不停，發作時極易噎到、嗆咳，靠室友幫他更換腎病的引流管，容易反覆感染、須服用抗生素治療，有導致敗血症之虞。沈說上周五（7日）全身又開始發抖，開庭前1天才停歇，出庭前剛吃抗生素。

法官當庭表示很重視，因沈慶京從今年（2025年）1月起，已累積提出5份具保聲請，法官將盡快再度函詢醫院與台北看守所，由合議庭評議後裁定是否准許沈交保。

北所認為沈慶京庭訊內容有誤導之虞，今天傍晚發表聲明對外回應，全文如下：

一、 本所恪遵醫事法規及專業醫囑辦理收容人醫療照護處遇，針對沈員所需之任何醫療行為，均係由專業合格之醫事人員處置，並留有相關紀錄可供查證，絕無假手同房收容人情形。惟同房收容人處同一生活空間，故仍偶因沈員個人需求，於合法範疇下按醫事人員護理指導後，協助部分簡易之居家照護事宜。

二、 收容人在所期間身體如有不適，均可隨時反映，本所同仁將立即提供適當醫療並持續關懷健康恢復狀況，而非以不實之指控，斲傷本所醫事人員辛勞。