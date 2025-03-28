陸企狂挖高科技「護國群山」高薪誘跳槽　近百工程師遭約談

▲檢調偵辦陸企非法來台挖角我方IC設計工程師等高科技人才，本月（3月）中旬密集搜索及約談。 （圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局針對陸資來台非法挖角我方高科技人才事件，日前報請全國6地檢署指揮，共查獲11家陸企「假台資或假僑外資」來台未經許可私設據點，包括全球第3大晶片代工製造商中芯國際，共挖走約100名我方IC設計等專業工程師，被約談的90人中，20多人複訊後交保8萬元到40萬元，多為台籍掛名負責人與幹部。

調查局去年（2024年）12月密集規劃後，報請台北、新北、士林、桃園、新竹與台南共6個地檢署檢察官指揮，本月（3月）18日到27日同步搜索約談，查獲中芯國際等11家陸企，直接來台或透過第三地成立公司或分公司，找本地人掛名負責人冒充台資或僑外資，私設據點非法挖角。

▲檢調偵辦陸企非法來台挖角我方IC設計工程師等高科技人才，本月（3月）中旬密集搜索及約談。 （圖／調查局提供）

據悉，這些陸企據點藏身台灣各處科學園區周邊，鎖定台灣知名IC設計、半導體大廠工程師，以高出數倍的待遇，順利勸誘我方約100名高科技工程師跳槽，研發成果直接回傳中國總公司。

檢調本次行動共動員逾180人次，搜索34個處所，約談90名被告與證人，包括被挖角的我方工程師，其中20多名被告複訊後交保8萬元到40萬元，其餘請回，檢調持續依《兩岸人民關係條例》等罪嫌擴大偵辦。

調查局表示，高科技產業為我國經濟命脈，其中擁有半導體技術的公司及相關產業鏈，更是維持我國經濟實力的「護國群山」，相關產業人才因而成為陸資鎖定挖角對象，為防堵陸企違法在台挖角及從事業務活動，2020年底成立專案偵辦此類案件，迄今已偵辦逾百案。

▲檢調偵辦陸企非法來台挖角我方IC設計工程師等高科技人才，本月（3月）中旬密集搜索及約談。 （圖／調查局提供）

調查局指出，本次查獲陸企裡，中芯國際的代工晶片製造銷售額，全球僅次於台積電和韓國三星，是中國同類業者裡規模最大，股東包括中國國務院轄下多家重量級國有企業，擁有7座8吋或12吋晶圓廠，中芯在2020年12月18日，已被美國商務部列入出口管制實體名單，仍以薩摩亞商做掩護，假僑外資名義來台設立分公司並在台挖角。

另2家被查獲陸企「深圳通銳微電子」與「雲合智網（上海）」，分別從事設計研發驅動芯片，以及高端網路晶片，前者在新竹、台南私設據點挖角，後者已挖角大批來自英特爾、微軟等知名企業高科技工程師，協助推進中國「東數西算」戰略，再先後以「假台資」、新加坡商「假僑外資」來台設立公司，規避查緝。

檢調此次查獲陸企不法行為如下：

一、台北市調查處偵辦「中」企鈞茂電子有限公司涉嫌不法案。

二、新北市調查處偵辦「中」企奧海科技股份有限公司及雲合智網(上海)技術有限公司計2家公司涉嫌不法案。

三、桃園市調查處偵辦「中」企中穎電子股份有限公司及上海同星智能科技有限公司計2家公司涉嫌不法案。

四、高雄市調查處偵辦「中」企富滿微電子集團股份有限公司及上海南芯半導體科技股份有限公司計2家公司涉嫌不法案。

五、台南市調查處及新北市調查處共同偵辦「中」企深圳通銳微電子技術有限公司涉嫌不法案。

六、新竹縣調查站偵辦「中」企中芯國際集成電路製造有限公司及金泰克半導體有限公司計2家公司涉嫌不法案。

七、新竹市調查站偵辦「中」企艾科微電子(深圳)有限公司涉嫌不法案。