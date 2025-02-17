鑰匙猛戳頭部37下！凶狠保全員害死第三人　判無期徒刑定讞

▲保全員陳金順以鑰匙殺害同業，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經犯下殺人、傷害致死，身揹兩條人命的新北市保全員陳金順，2023年間飲酒後遇到同為保全員的宋姓男子，陳男開口挖角但遭拒絕。沒想到他惱羞成怒，竟持鑰匙猛戳宋男頭部37下，之後再猛力踹頭多次，最後宋男送醫不治。一審國民法官將陳男重判無期徒刑，二審也維持無期徒刑，全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

60歲的陳男在1984年間就因犯下殺人罪而入獄，出獄後又在1994年間犯下傷害致死罪，身上已經背負兩條人命。不過陳男再度出獄後，仍舊惡性難改，經常飲酒，擔任保全員的薪水中，有三分之一都用在喝酒上。

判決指出，本案發生於2023年1月間，當時是大年初三上午6點多。陳男飲酒後，在新北市蘆洲區某便利商店前，遇到當時42歲的保全員宋姓男子。2人素未謀面、也非同事，但陳男藉著酒意，開口向宋男挖角，宋男一口回拒。陳男惱羞成怒，遂與宋男發生口角，最後陳男拿出鑰匙，握在手中，朝宋男頭頸部一陣猛刺。

宋男傷重倒地，陳男竟又出腳猛踹宋男頭部多次，隨即離去；但陳男7分鐘後又返回，再度出腳猛踹宋男頭部。路人趕緊報警，並將宋男送醫急救，體態肥胖的宋男送醫後，又因心臟病發引發心因性休克，不治身亡。檢警循線迅速逮捕陳男，當時陳男呼氣酒精濃度高達每公升1.22毫克。檢方認為陳男的攻擊行為導致宋男死亡，因此依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，並委請法醫高大成鑑定死因。雖然醫院認為死因是心臟病發引起的心因性休克，但高大成明確指出，陳男持鑰匙猛戳死者頭部就是死亡主因。國民法官認為陳男手段兇殘，因此重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審也維持相同刑度。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴，陳男無期徒刑定讞。