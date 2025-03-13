一覺醒來老婆跑了「錢全被搬空」　夫苦尋4年結局心碎

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿哲（化名）與越南籍女子小花（化名）結婚，婚後一起經營一間檳榔攤，沒想到2020年5月某一天一覺醒來，妻子不見蹤影，店內的營業收入也全部不翼而飛，調閱監視器一看，才發現妻子似乎是早有預謀離家出走，之後4年多音訊全無，最終他心寒決定向法院訴請離婚，日前獲得新竹地院法官裁定准許。

▲阿哲一覺醒來發現妻子跑了，店裡的錢也全部不見了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿哲在判決書中主張，與小花是因為工作關係認識，進而相愛、結婚，婚後兩人共同經營一間檳榔攤，夫妻感情還算融洽，沒想到2020年5月間妻子突然失聯，手機也關機，店內的營業收入及貨款均不翼而飛。

阿哲表示，後來他調閱店內監視器影像一看，驚見妻子趁著他熟睡之際，自行走到店外，搭上由不知名人士駕駛的車輛離開；他不死心繼續探查監視器畫面，發現從事發前2日起，妻子就默默開車載運多件行李外出，顯然是有預謀的離家出走。

阿哲苦尋多日都沒有小花的下落，於是決定報警，大約3個月之後，警方在北部一間夜店尋獲小花，小花卻留下假的電話和住址便離去，從此音訊全無、生死不明。阿哲懷疑小花可能是因為外遇離家出走，被警方找到仍不願意返家，雙方分居長達4年多，他也決定放棄並向法院訴請離婚。

而小花經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到庭，也沒有提出任何書狀陳述或聲明。

新竹地院法官認為，小花自2020年5月無故離家之後，至今行蹤不明，也從未告知或聯繫阿哲，雙方婚姻確實已經產生破綻，加上查無阿哲是唯一應負責一方的證據，最終裁定准許他的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。