　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公顧小孩、做家事！錢和不動產也給了　她卻因「1問題」想離婚

▲▼單親,單親媽媽,單親家庭,小孩,媽媽,餵食。（圖／取自免費圖庫Unsplash） 

▲原PO想跟老公離婚。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

「拜託你，我們離婚好嗎？」一名女網友發文透露，她和老公在婚前就說好，「你所有的錢和不動產都給我，但是我不能管你的私事」，即便對方會做家事、顧小孩、手機不怕給她看，但是「唯一的缺點」還是讓她動了離婚的念頭。貼文曝光後，引發討論。

女網友近日在臉書社團「匿名公社」發文表示，結婚之後，老公就將薪資卡、提款卡、存摺及印章全部交給她，每月只留3萬元供自己使用。她說，老公從來不過問錢花去哪，因為對方覺得養育兩個孩子加上生活所需，可能只是剛剛好而已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，「其實只有我知道，如果我沒有懷孕，你根本不會結婚。」在結婚前，她和老公就說好，「你所有的錢和不動產都給我，但是我不能管你的私事」，如果想離婚的話，則要等孩子滿18歲，不然就是不要生、不結婚。

原PO透露，結婚後、懷孕期間，老公都會照顧她，雙胞胎出生後也會顧孩子及做家事，「你所做的事情，別人的老公未必做得到，你真的做得很好」。然而，兩人之間的交流卻十分有限，一周說不上10句話，「把我當空氣」。

原PO指出，雖然老公在家裡會和孩子玩得很開心，講故事、哄孩子睡覺，但卻總是忽略她，只有參加朋友聚餐時，老公會餵她、拿她喜歡的飲料，「不管在哪裡，你永遠都是好老公、好爸爸，你還有一個優點，手機永遠不會怕我看，你是那麼的好，但是老公，拜託你，我們離婚好嗎？」

貼文曝光後，網友看法不一，「不當老公就當室友啊，轉換心情改變心態，創造自己的幸福生活，又有免費保母」、「離婚去找一個整天對你甜言蜜語的，然後他擺爛什麼都不做，也沒錢，這樣的人你要嗎」、「他不愛你，他只是在盡他的責任而已」、「你選擇的，那就要接受啊，啊怎麼後面生了又反悔了，一開始不是說好小孩18歲再離嗎」、「你老公是個心很軟，有責任感， 在傳統家庭長大的大男孩。 可是他對你的感覺就是只有親情」。文章引起討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解
李唯楓祕密結婚！　富家女老婆曝光
快訊／柯文哲8：53抵達奔喪！面無表情「無戒具」穿藍黑外套

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

水逆來了！12星座「最新一週運勢」出爐　天秤隱身躲災

拜泡麵土地公發現「超大桶泡麵」！驚人照片萬人笑翻：有開團購嗎

休旅車遭蜜蜂攻佔！後側玻璃慘變「移動式蜂巢」　車主回來看傻

自慰能「增進性生活表現」！泌尿醫打破4大迷思

「1款經典老泡麵」味道變了　一票人吵翻：精髓被素食版偷走了

老公顧小孩、做家事！錢和不動產也給了　她卻因「1問題」想離婚

台灣遊客越南旅遊！給「-12.8」超低分評價　3大理由曝光

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

水逆來了！12星座「最新一週運勢」出爐　天秤隱身躲災

拜泡麵土地公發現「超大桶泡麵」！驚人照片萬人笑翻：有開團購嗎

休旅車遭蜜蜂攻佔！後側玻璃慘變「移動式蜂巢」　車主回來看傻

自慰能「增進性生活表現」！泌尿醫打破4大迷思

「1款經典老泡麵」味道變了　一票人吵翻：精髓被素食版偷走了

老公顧小孩、做家事！錢和不動產也給了　她卻因「1問題」想離婚

台灣遊客越南旅遊！給「-12.8」超低分評價　3大理由曝光

戴維斯喊話能填補唐西奇空缺　「我是NBA 75大球星之一」

蔡依珊突PO左眼傷腫照！慘遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷了

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

道奇再傳傷情！潛力中繼投手右肩手術本季報銷

星巴克3／10起「連兩天第二杯半價」　大杯以上即享優惠

日綜藝天王病倒停工！公司認「身體出狀況」…主持搭檔涉性侵消失

活氧科技＋高溫洗滌＋活氧槽潔淨！防堵流感季「BOSCH洗衣機」讓病毒無所遁形

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

陳水扁拄拐杖抵柯文哲爸爸告別式　韓國瑜面色凝重致意

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

生活熱門新聞

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

小時候「1款經典泡麵」味道變了！一票人吵翻

從小不刷牙！他大學「刷牙3個月」竟蛀牙了　釣出牙醫系生

以為貧血求診！小隻女被告知罹癌超崩潰

台灣遊客越南玩！給「-12.8」超低分　3大理由曝光

自慰能增進性生活表現　泌尿醫打破4迷思

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

公婆要求煮晚餐！她照做「卻被趕出去」

求找「容易請假的工作」！1行業超爽：常請10天出國

休旅車遭變移動式蜂巢！車主看傻眼

更多熱門

相關新聞

婚後5年內最危險！「5大外遇徵兆」易被忽略

婚後5年內最危險！「5大外遇徵兆」易被忽略

你以為外遇一定會留下明顯的破綻嗎？事實上，許多人直到婚姻岌岌可危時，才驚覺蛛絲馬跡早已出現。專業諮商心理師林萃芬在著作《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中指出，外遇者往往極力隱藏，但身體語言和行為模式卻誠實得讓人訝異。

雙胞胎妹妹成小三「懷老公孩子！」妻不孕心碎

雙胞胎妹妹成小三「懷老公孩子！」妻不孕心碎

骨折也要愛！韓男「當飛機杯」發洩妻提離婚

骨折也要愛！韓男「當飛機杯」發洩妻提離婚

約吃海底撈！結帳時「新同事算法」讓他傻眼

約吃海底撈！結帳時「新同事算法」讓他傻眼

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼

關鍵字：

離婚匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面