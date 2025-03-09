老公顧小孩、做家事！錢和不動產也給了　她卻因「1問題」想離婚

▲原PO想跟老公離婚。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

「拜託你，我們離婚好嗎？」一名女網友發文透露，她和老公在婚前就說好，「你所有的錢和不動產都給我，但是我不能管你的私事」，即便對方會做家事、顧小孩、手機不怕給她看，但是「唯一的缺點」還是讓她動了離婚的念頭。貼文曝光後，引發討論。

女網友近日在臉書社團「匿名公社」發文表示，結婚之後，老公就將薪資卡、提款卡、存摺及印章全部交給她，每月只留3萬元供自己使用。她說，老公從來不過問錢花去哪，因為對方覺得養育兩個孩子加上生活所需，可能只是剛剛好而已。

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原PO透露，「其實只有我知道，如果我沒有懷孕，你根本不會結婚。」在結婚前，她和老公就說好，「你所有的錢和不動產都給我，但是我不能管你的私事」，如果想離婚的話，則要等孩子滿18歲，不然就是不要生、不結婚。

原PO透露，結婚後、懷孕期間，老公都會照顧她，雙胞胎出生後也會顧孩子及做家事，「你所做的事情，別人的老公未必做得到，你真的做得很好」。然而，兩人之間的交流卻十分有限，一周說不上10句話，「把我當空氣」。

原PO指出，雖然老公在家裡會和孩子玩得很開心，講故事、哄孩子睡覺，但卻總是忽略她，只有參加朋友聚餐時，老公會餵她、拿她喜歡的飲料，「不管在哪裡，你永遠都是好老公、好爸爸，你還有一個優點，手機永遠不會怕我看，你是那麼的好，但是老公，拜託你，我們離婚好嗎？」

貼文曝光後，網友看法不一，「不當老公就當室友啊，轉換心情改變心態，創造自己的幸福生活，又有免費保母」、「離婚去找一個整天對你甜言蜜語的，然後他擺爛什麼都不做，也沒錢，這樣的人你要嗎」、「他不愛你，他只是在盡他的責任而已」、「你選擇的，那就要接受啊，啊怎麼後面生了又反悔了，一開始不是說好小孩18歲再離嗎」、「你老公是個心很軟，有責任感， 在傳統家庭長大的大男孩。 可是他對你的感覺就是只有親情」。文章引起討論。