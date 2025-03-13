格陵蘭變天！　反川派將執政、挺川陣營支持度居第二

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

格陵蘭（Greenland）11日改選，由主張親商政策、漸進式脫離丹麥獨立的在野黨「民主黨」（Demokraatit）勝出，擊敗左翼執政黨「因紐特社會黨」（Inuit Ataqatigiit, IA）。本次選舉受到美國總統川普（Donald Trump）提出的「併吞格陵蘭」言論影響，並反映出當地居民對於從丹麥獨立的強烈呼聲。

綜合外電報導，根據初步官方結果，主張漸進式獨立的中右翼政黨「民主黨」以 29.9% 的得票率領先，超越執政的「因紐特社會黨」，該黨此次僅獲得 21.4% 的支持，跌落至第三名。其左翼執政聯盟夥伴「前進黨」（Siumut）則僅獲 14.7% 選票，相較於上屆選舉，這兩個左派政黨的得票率從原本的三分之二大幅滑落。

「民主黨」黨魁尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在選舉結果出爐後接受路透社訪問，「人民渴望改變……我們希望透過發展商業來支撐我們的社會福利。」他強調，該黨並不急於立即獨立，而是希望建立穩健的經濟基礎，「我們不想要明天就獨立，我們希望打下良好的基礎。」

川普政府曾於 2019 年 提出購買格陵蘭的構想，引發國際關注，也使本屆選舉聚焦於該地區未來的安全問題，特別是美國、俄羅斯與中國正積極尋求在北極擴大影響力。

選舉結果出爐後，尼爾森將展開與其他政黨的協商，以組成執政聯盟。目前尚未確定「民主黨」將與哪個政黨組成聯合政府，但另一個反對黨「Naleraq」獲得 24.5% 選票，成為第二大黨。該黨主張加速與丹麥斷絕關係，與「民主黨」相比，擁有更為激進的獨立立場。

格陵蘭廣播公司11日舉行的最後一場辯論會中，擁有議席的5個政黨的領袖都表態「不信任川普」，不過大多都採取拒絕川普及美國買下格陵蘭，但不排除與美國深化商貿往來的立場。

現任總理艾格德（Múte Egede）在選舉結束後發表聲明，表示他尊重選舉結果，並期待各政黨在聯合政府談判中提出具體政策方向。「因紐特社會黨」長期視格陵蘭獨立為一個需要多年談判與經濟發展的長期目標，但此次敗選顯示選民對該黨推動獨立進程的步調可能感到不滿。

專家分析，格陵蘭主要政黨對於擺脫丹麥統治立場一致，但對於如何實現獨立存在分歧。英國智庫「極地研究與政策倡議」（Polar Research and Policy Initiative）主任梅內塞斯（Dwayne Ryan Menezes）表示，「民主黨與Naleraq的勝利顯示，格陵蘭選民雖然關心獨立議題，但同時也重視醫療、教育、就業與托育等社會議題。」

梅內塞斯進一步指出，「Naleraq 將政治獨立視為首要目標，而民主黨則將獨立視為最終目標。未來格陵蘭政府的獨立進程，將取決於民主黨是否決定與其他政黨組成聯盟，以及最終選擇與哪個政黨合作。」