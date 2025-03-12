　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全支付下一步進軍泰國、越南！韓國拼「300萬個消費點」搶年輕客

▲▼「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用，囊括便利商店、文化景點、餐廳、市場、醫美、文創店、追星周邊等。（圖／記者林育綾攝）

▲「全支付」在韓國開通跨境支付服務，下一步可能是泰國、越南。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

全聯集團旗下電子支付「全支付」上線兩年多以來，除了在國內使用人數迅速登上前3名，去年在日本開通境外支付服務後，今年再進軍韓國，看好韓流文化影響力，期望突破原先主力客群在中年的年齡層，搶攻年輕客群，預計在韓突破300個消費據點，此外還計畫進攻泰國、越南等國人喜愛的熱門旅遊國。

全支付透過與全球跨境支付平台「HIVEX」合作，攜手韓國電子支付「ZeroPay」和跨境金融科技公司「ICB」，今年1月起共同在韓國推出跨境支付服務。

全支付總經理游金榮透露，除了日本、韓國，也跟多個國家洽談中，主要以「國人喜愛的熱門旅遊地」為主要發展目標，下一步可能是「泰國」、「越南」。

▲▼全支付在韓國開通，到K-POP潮流店買韓星周邊、文創小物，還有最夯的色彩鑑定等都能使用。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全支付搶攻年輕客群，在韓國買追星周邊、做醫美也能使用。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用，囊括便利商店、文化景點、餐廳、市場、醫美、文創店、追星周邊等。（圖／記者林育綾攝）

由於全聯原本的主力客群為30歲至60歲家庭主婦，通常也是家中主要的「金主」，不過近年也同時積極搶攻年輕客群，先前與Netflix《魷魚遊戲》第二季合作，在松菸打造魷魚遊戲體驗館，入場唯一門票是開通「全支付會員」，成功吸引大批年輕人加入。

去年2月進軍日本，成效顯著，消費的用戶中有40%是首次使用全支付，回國後持續使用比例高達80%，主力消費族群年齡為20到40歲，顯示出年輕人對於跨境電子支付服務接受度高，使用習慣養成後，留存率也相對高。

游金榮表示，拓展海外支付市場的策略，不僅在交易額的增長，還包括新註冊會員數提升、品牌知名度的擴展。由於韓國是台人出國觀光造訪的第3大國家，且連續3年訪韓人次成長率還高於日本，讓韓國成為全支付繼日本後的第二個海外拓展市場。

▲▼「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用，囊括便利商店、文化景點、餐廳、市場、醫美、文創店、追星周邊等。（圖／記者林育綾攝）

▲「全支付」目前在韓國有190萬個據點可用，目標拓展超過300萬個消費點。（圖／記者林育綾攝）

電子支付平台競爭對手LINE Pay近日也進攻韓國，攜手韓國樂天超市開通支付據點，對此，游金榮表示LINE Pay 是與品牌一家一家開放，但全支付是「一口氣開通190萬家據點」，是台灣任何第三方支付都無法達到的事情。

目前全支付在韓國可使用的190萬個消費據點，包含超商、市場、餐廳、醫美、文創店、K-POP潮流店、文化景點等，而合作的「ZeroPay」更計畫拓展至310萬個消費據點，換句話說，未來到韓國旅遊時，有超過300萬個地點可以使用，滿足各式各樣的觀光旅遊、追星需求。

▲▼「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用，囊括便利商店、文化景點、餐廳、市場、醫美、文創店、追星周邊等。（圖／記者林育綾攝）

▲「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用。（圖／記者林育綾攝）

全支付自2022年9月正式上線後積極拓展版圖，成長迅速，截至2024年12月在國內使用人數已突破524萬人，登上電子支付排行榜前三名，僅次於一卡通（iPASS MONEY）、街口支付。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯董事長林敏雄在做各行各業都努力要做台灣第一，因此做電支也想要第一，但更專注於走自己的路，沒有把誰當成假想敵。

使用全支付APP在韓國付款的優點，除了免換錢和找零、不需額外負擔「1.5%海外交易手續費」，即日起至3月31日，凡使用全支付於「ZeroPay」、「HIVEX」合作商家消費，可享15%回饋優惠（含主活動13.5%全點回饋+免海外1.5%手續費）。

即日起至還與4大銀行合作推出回饋，包括「國泰世華銀行」、「王道銀行」、「將來銀行」、「玉山銀行」，在韓國使用全支付並連結以上指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋。

你可能想看

全支付韓國開通！超商、醫美都能刷　免手續費最高回饋30%

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國一火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝
被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」
Andy開撕家寧觀看破463萬！高速漲粉「有望成最快百萬YT
快訊／震撼彈！遊戲巨頭35億美元收購《Pokémon GO》

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全支付下一步進軍泰國、越南！韓國拼「300萬個消費點」搶年輕客

大金標準超越百年　AI智能診斷會讀空氣的好空調

東森E幣x「全家」Fa點互換開跑　跨業合作E幣輕鬆變現金

4大速食店新品懶人包！麥當勞推草莓可可冰炫風、漢堡王有草莓堡

併購案確定破局！2大外送平台最新聲明：持續深耕台灣

超商發錢了！取貨主動多1步驟「賺50元」　折抵券限時限量領

10元喝拿鐵！辛拉麵「買1送1」配蛋下殺　超商省錢優惠一次看

白色情人節限定！漢堡王「3款草莓堡」只賣6天　牛肉、雞腿排任選

7-11推「金秀賢聯名」3款鮮食！送限量明星小卡　咖啡杯套也有他

必勝客聯名「私房紅燒牛獨享系列」新上市！比薩、燉飯都有

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

想體驗Jennie的人生？　本人親回：真的不要

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

全支付下一步進軍泰國、越南！韓國拼「300萬個消費點」搶年輕客

大金標準超越百年　AI智能診斷會讀空氣的好空調

東森E幣x「全家」Fa點互換開跑　跨業合作E幣輕鬆變現金

4大速食店新品懶人包！麥當勞推草莓可可冰炫風、漢堡王有草莓堡

併購案確定破局！2大外送平台最新聲明：持續深耕台灣

超商發錢了！取貨主動多1步驟「賺50元」　折抵券限時限量領

10元喝拿鐵！辛拉麵「買1送1」配蛋下殺　超商省錢優惠一次看

白色情人節限定！漢堡王「3款草莓堡」只賣6天　牛肉、雞腿排任選

7-11推「金秀賢聯名」3款鮮食！送限量明星小卡　咖啡杯套也有他

必勝客聯名「私房紅燒牛獨享系列」新上市！比薩、燉飯都有

林立延長賽再見安打！富邦悍將不敗紀錄無緣延續

吃飽就想睡「恐是1疾病」前兆！醫：很多人以為數字正常＝健康

I人、E人都適合！超萬用「Findy＆Didi」貼圖　限時開放免費下載

SABON綠野尋蹤系列清新明亮、Aesop詠香水將花香綠意完美融入

快訊／國道一號晚間火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝

聯發科參展EW 2025　推出全新物聯網平台Genio 720、520

家寧像「恐怖支配者」！眾量級元老爆真相：無時無刻控制著Andy

李沐爆料：張孝全片場像「背影像悲傷的狼」　轉身變「水豚君」反差萌

NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

福夢鼓手喝醉做1件事...醒來後超後悔！　告解2000粉絲：討厭自己

中壢轎車逆向卡平交道！　後方騎士急下腰穿欄逃命

消費熱門新聞

超商咖啡「買10送10、2杯55折」限今天

超商省錢優惠來了！10元喝拿鐵、辛拉麵買1送1

漢堡王3款草莓漢堡只賣6天

超商發錢了！取貨多1動作賺50元　

7-11推「金秀賢聯名」3款鮮食！送限量明星小卡　咖啡杯套也有他

4大速食店最新限定新品懶人包

麥當勞草莓季3款限定品項

全家「加量1.5倍」義大利麵99元

7-11新推「黃金獵犬」立體冰棒

超市量販生鮮買1送1　高麗菜下殺38元

併購案確定破局！2大外送平台最新聲明

萊爾富抽「台積電股票」幸運得主出爐

全支付韓國開通　下一步進軍泰國、越南

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶

更多熱門

相關新聞

全支付韓國開通！超商、醫美都能刷　免手續費最高回饋30%

全支付韓國開通！超商、醫美都能刷　免手續費最高回饋30%

「全支付」除了到日本旅遊可廣泛使用之外，如今也在韓國開通！目前超過190萬個據點可以使用，包括當地4大便利商店、餐廳、文化景點、醫美保養、追韓星買K-POP周邊等，除了有免換現金、免找零的便利優勢，匯率還比現鈔優惠，更享「免1.5%跨境刷卡交易手續費」，消費再享點數金回饋，首波最高回饋30％。

白川鄉合掌村停車費漲價　大巴多3倍

白川鄉合掌村停車費漲價　大巴多3倍

日本首間「大阪柏典酒店」5月開幕

日本首間「大阪柏典酒店」5月開幕

台灣虎航去年每股賺6.16元　擬配息6.05元、殖利率近7％

台灣虎航去年每股賺6.16元　擬配息6.05元、殖利率近7％

新奢華溫泉旅宿「馥府 東京銀座」今冬開幕

新奢華溫泉旅宿「馥府 東京銀座」今冬開幕

關鍵字：

全支付韓國旅遊日本旅遊

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」

YTR圈聲援Andy「暖舉曝光」

快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

「金秀賢立刻公開道歉！」韓媒YTR下通牒：還有猛料

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面