全支付下一步進軍泰國、越南！韓國拼「300萬個消費點」搶年輕客

▲「全支付」在韓國開通跨境支付服務，下一步可能是泰國、越南。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

全聯集團旗下電子支付「全支付」上線兩年多以來，除了在國內使用人數迅速登上前3名，去年在日本開通境外支付服務後，今年再進軍韓國，看好韓流文化影響力，期望突破原先主力客群在中年的年齡層，搶攻年輕客群，預計在韓突破300個消費據點，此外還計畫進攻泰國、越南等國人喜愛的熱門旅遊國。

全支付透過與全球跨境支付平台「HIVEX」合作，攜手韓國電子支付「ZeroPay」和跨境金融科技公司「ICB」，今年1月起共同在韓國推出跨境支付服務。

全支付總經理游金榮透露，除了日本、韓國，也跟多個國家洽談中，主要以「國人喜愛的熱門旅遊地」為主要發展目標，下一步可能是「泰國」、「越南」。

▲▼全支付搶攻年輕客群，在韓國買追星周邊、做醫美也能使用。（圖／記者林育綾攝）

由於全聯原本的主力客群為30歲至60歲家庭主婦，通常也是家中主要的「金主」，不過近年也同時積極搶攻年輕客群，先前與Netflix《魷魚遊戲》第二季合作，在松菸打造魷魚遊戲體驗館，入場唯一門票是開通「全支付會員」，成功吸引大批年輕人加入。

去年2月進軍日本，成效顯著，消費的用戶中有40%是首次使用全支付，回國後持續使用比例高達80%，主力消費族群年齡為20到40歲，顯示出年輕人對於跨境電子支付服務接受度高，使用習慣養成後，留存率也相對高。

游金榮表示，拓展海外支付市場的策略，不僅在交易額的增長，還包括新註冊會員數提升、品牌知名度的擴展。由於韓國是台人出國觀光造訪的第3大國家，且連續3年訪韓人次成長率還高於日本，讓韓國成為全支付繼日本後的第二個海外拓展市場。

▲「全支付」目前在韓國有190萬個據點可用，目標拓展超過300萬個消費點。（圖／記者林育綾攝）

電子支付平台競爭對手LINE Pay近日也進攻韓國，攜手韓國樂天超市開通支付據點，對此，游金榮表示LINE Pay 是與品牌一家一家開放，但全支付是「一口氣開通190萬家據點」，是台灣任何第三方支付都無法達到的事情。

目前全支付在韓國可使用的190萬個消費據點，包含超商、市場、餐廳、醫美、文創店、K-POP潮流店、文化景點等，而合作的「ZeroPay」更計畫拓展至310萬個消費據點，換句話說，未來到韓國旅遊時，有超過300萬個地點可以使用，滿足各式各樣的觀光旅遊、追星需求。

▲「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用。（圖／記者林育綾攝）

全支付自2022年9月正式上線後積極拓展版圖，成長迅速，截至2024年12月在國內使用人數已突破524萬人，登上電子支付排行榜前三名，僅次於一卡通（iPASS MONEY）、街口支付。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯董事長林敏雄在做各行各業都努力要做台灣第一，因此做電支也想要第一，但更專注於走自己的路，沒有把誰當成假想敵。

使用全支付APP在韓國付款的優點，除了免換錢和找零、不需額外負擔「1.5%海外交易手續費」，即日起至3月31日，凡使用全支付於「ZeroPay」、「HIVEX」合作商家消費，可享15%回饋優惠（含主活動13.5%全點回饋+免海外1.5%手續費）。

即日起至還與4大銀行合作推出回饋，包括「國泰世華銀行」、「王道銀行」、「將來銀行」、「玉山銀行」，在韓國使用全支付並連結以上指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋。