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台東8家業者進軍日本　風味席捲東京食品展

▲台東縣府攜手八家業者進軍日本。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府攜手八家業者進軍日本。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

亞洲最大食品展—東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2025）自3月11日至14日於日本東京Tokyo Big Sight展館登場。台東縣政府由副縣長王志輝率領8家優質業者參展，並與國內各縣市代表共同推廣台灣產業。台東透過獨特的慢經濟理念，運用「食」力向全球買主展示優質產品與品牌魅力，深化台日經貿合作，拓展國際市場。

台東縣副縣長王志輝表示，台東館不僅是產品展示的舞台，更是推廣台東品牌的重要平台。過去兩年，台東紅烏龍、紅藜、小米、洛神與地酒等特色產品已成功進入日本市場，深受當地買家肯定。今年特別策劃「台東祭」活動，攜手日本餐飲市場推出為期一個月的台東風味料理，讓日本消費者親身體驗台東飲食文化與特色。

縣府財政及經濟發展處指出，開幕首日，台東館吸引眾多日本通路商、餐飲業者及食品買家參與。業者們透過現場試飲試吃與品牌故事分享，展現台東強大的「食」力。展前亦特別邀請日本通路買主進行一對一媒合商談會，提升品牌曝光度，強化與日本市場的聯繫，積極拓展銷售通路，為台東產品進軍國際市場奠定穩固基礎。

今年台東參展陣容堅強，集結8家優質業者，展出紅烏龍茶葉、地酒、小農辣醬、酵酢等代表性特色產品。其中，秋釀慢慢以發酵技術打造風味獨特的醋飲；東太陽製酒展現台東地酒的純粹與醇厚；薑黃伯樂山野菜香草園帶來友善農耕薑黃產品，展現自然農法魅力；博雅齋自然茶園與允芳茶園則以紅烏龍及精品茶品吸引茶飲市場關注；出力釀Truly Wine展出融合原住民小米酒的精釀風味；Anita's 辣醬運用珍稀魔鬼辣椒研製多款產品，挑戰味蕾極限，展現台東獨特辛香魅力；女兒不懂茶則以創新茶飲產品吸引年輕世代目光。

縣府財政及經濟發展處長章正文表示，此次參展不僅是拓展海外市場的關鍵契機，更是深化台東與日本食品產業鏈合作的重要一步。透過精準行銷、品牌包裝升級及專業媒合商談，台東館不僅提升品牌國際能見度，更促進實質商機落地。此外，縣府積極邀請日本各大超市、量販店、批發商與餐飲業者深入對接，建立長期合作夥伴關係，為台東食品開拓穩定銷售通路，讓更多日本消費者品味台東獨特風味。

台東縣政府將積極布局全球市場，以東京食品展為起點，鏈結更多國際食品展會與商貿平台，強化與亞洲、美洲及歐洲市場的合作，拓展台東產品的國際銷售版圖。同時，縣府將持續推動在地業者食品創新與精準行銷策畫，提升台東食品於國際市場的競爭力，讓台東的慢經濟躍上世界舞台，成為國際市場的新興亮點。

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