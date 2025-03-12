搶攻國際市場　東京國際食品展台南廠商接單已破2億新台幣

▲「東京國際食品展」在東京國際展示場盛大登場，今年「台南隊」由市長黃偉哲親自領軍，開幕以來2天內就已創下超過新台幣2億以上的訂單，後續兩日展期的成績更加可期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為期4天的全球三大食品展之一「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」，11日在東京國際展示場盛大登場，今年「台南隊」由市長黃偉哲親自領軍，以「優選台南 世界交陪」為主題，集結多家農漁會、水產、鮮果貿易商、加工廠等優質業者，精心挑選超過100多種台南特色產品，全力進軍國際市場。

台南廠商向全球展現台南的獨特魅力與美味，自開幕以來2天內就已創下超過新台幣2億以上的訂單，後續兩日展期的成績更加可期。

黃偉哲市長於台灣館開幕式致詞時表示，非常高興能來參加東京食品展，希望藉由這次的食品展讓大家更了解市場，讓世界更了解台灣。

此外，也借此次機會在場館內舉辦台南物產展示會，黃偉哲市長於會中見證台灣廠商與日本公司簽訂合作備忘錄，希望促進台南市優質農漁畜產品及加工品出口日本並上架當地通路，黃偉哲向在場的日本廠商大力推薦蕎麥、果醬、蜜棗鮮果、台南食用米及加工品等台南農特產，希望透過媒合能創造雙贏。

「東京國際食品展」為亞洲最大食品飲料展，自1976年起每年舉辦（疫情期間曾暫停），今年迎來第50屆。為拓展本市農產品海外行銷通路，台南市政府每年輔導農民團體參與，推廣鮮果及農特產品不遺餘力。食品展開幕兩日來屢創佳績，現場日本各大貿易商與通路商詢問洽談絡繹不絕，不論是鮮果、截切水果、果汁飲品、果乾或加工品等等，已傳出超過新台幣兩億以上訂單的好消息，期待總共4天的食品展能創造出亮眼的成績。