竹編袋印傅崐萁徐榛蔚合照　卓榮泰：預算不應放在「家庭美滿」

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（12日）處理財政收支劃分法覆議案。質詢時，民進黨立委陳培瑜拿出一個竹編購物袋，一面印有花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁的合照，另一面寫著「榛愛花蓮」，質疑地方財政紀律沒有建立，未來可能都是財劃法會發生的亂象。行政院長卓榮泰回應，無論中央或地方政府預算，都應該放在國家發展，而不是強調家庭美滿。

立法院全院委員會上午審查「財政收支劃分法」覆議案。陳培瑜詢問，今年度總預算出現很多問題，主要來自藍白立委在國會的荒謬行為。卓榮泰也說，今年度有很多新增預算，許多立委視而不見、故意不談，希望未來能提出合理版本，重新再送到立法院審議。

質詢過程中，陳培瑜拿出一個竹編購物袋，上頭印有花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁的合照。陳問，「院長有看過這樣的東西嗎？」，卓榮泰笑說，「看過很多類似的」，陳培瑜說，背面還有宣傳「榛愛花蓮，徐榛蔚的榛」。

陳培瑜表示，她沒有辦法確定，由花蓮縣發出來的袋子，它的經費來源是中央補助或地方自籌款？如果縣市首長為了自身政治紅利，不斷做出沒有財政紀律的規畫，「像這種贈品」，難以想像地方財政困難會有多劇烈，也不知道他們會不會繼續來這邊跟院長拍桌，說民進黨都沒有照顧地方，「院長，這個袋子如果你想要，我可以送給你。」

卓榮泰說，不知道背後的製作意義為何，但是無論中央或地方政府預算，都應該放在國家發展，而不是強調家庭美滿。

陳培瑜認為，國家發展跟家庭美滿都是每個人很在意的事情，但是相關財政紀律沒有建立，很多地方議員都有提出提醒，因此未來如何防止財劃法亂象相當重要。