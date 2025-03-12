傅崐萁不滿質詢被錄影與綠口角　韓國瑜籲各委員互相尊重

▲立法院長韓國瑜 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）再赴立法院，針對財政收支劃分法修法提起覆議案一事進行說明並備詢。國民黨團總召傅崐萁發言時，不滿被台下民進黨立委錄影，怒批「羞恥」，而國民黨立委王鴻薇質詢時則提出「權宜問題」，希望委員的質詢權能受到維護。對此，立法院長韓國瑜表示，各黨應該互相尊重，既然有委員提出不想被拍，他身為主席就必須出面制止。

傅崐萁今日與國民黨立委翁曉玲、許宇甄聯席質詢，過程中許宇甄質疑現場是否可以錄影，傅崐萁隨即回應，認為國會應該與時俱進，並強調地方議會都不允許這種情況，「這很羞恥」。民進黨立委吳思瑤則反擊，指出國民黨立委葉元之甚至曾在直播中談論機密預算，質疑國民黨「雙重標準」。

隨後，國民黨立委陳玉珍更直接衝到綠營座位區，不僅以身體擋住鏡頭，還直接坐在民進黨立委的座位上，雙方爆發激烈對罵，場面一度混亂。

王鴻薇表示，從昨天到今天，當有委員在台上質詢時，台下就有人叫囂錄影，但立法院本就有直播，大家都能看到議場狀況，不理解為何還要拍影片叫囂。她認為，雖然議場上難免會有衝突爭議，但委員的質詢權應該受到維護，希望各政黨尊重彼此。

對此，韓國瑜強調，希望大家都能互相尊重，若沒委員提出異議，他不會主動干預，但既然已經有委員表達不希望被錄影，主席就有責任出面制止。他進一步表示，這種感受是相同的，應該尊重大家的權利。此外，他也提醒，全院委員會的討論過程大多沒有問題，但希望官員不要搶答，也請委員留時間給官員說明，一切應該「互相尊重」。