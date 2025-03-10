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社會 社會焦點 保障人權

中年婦買250萬黃金稱「怕打仗」　警勸醒她並合作逮車手

▲女子誤信詐騙集團投資股票話術，險遭詐騙面交價值250萬元的黃金。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲女子誤信詐騙集團投資股票話術，險遭詐騙面交價值250萬元的黃金。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

許姓女子誤信股票投資話術，赴銀行購買價值高達250萬元的大量黃金，推稱因「擔心戰爭」，行員察覺有異而通報警方；警方到場勸導，許女才驚覺可能遭詐騙，並與警方合作於約定面交時逮捕黃姓車手，訊後移送法辦，也保住民眾血汗錢。

南投警分局指出，6日接獲臺灣銀行南投分行通報，得知年約50歲的許女多次購買大量黃金，稱係擔心戰爭爆發，所以提前購買保值的貴金屬；該分局南投派出所與保七總隊第一大隊臺灣銀行南投分行警勤室共同前往查證，確信為詐騙集團教導說詞，經所長陳俊宏經多次勸導，許女才坦承係聽信網路股票投資話術，警方進一步查出該股票投資平臺亦為假平臺，詐騙集團可於後方操作金額。

▲女子誤信詐騙集團投資股票話術，遭詐騙面交價值上百萬元的黃金。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局表示，許女表示已與詐騙車手約定面交這批價值250萬的黃金，隨即組成專案小組，並於面交地點部署埋伏，直到車手出現、時機成熟，立刻上前逮捕黃姓車手，詢後全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦，並持續溯源追查相關正犯。

南投分局長洪秋賢表示，高報酬、穩賺不賠的投資都是詐騙，假投資亦是其中一種，凡發現提及「交付現金」、「面交」或「轉帳」等關鍵詞的網路社群投資平臺及股票投資廣告，應立即提高警覺、多方查證資訊來源真實性，如有任何疑慮請撥打「165」反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以免遭受詐騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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