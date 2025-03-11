金價漲！ 小米SU7 Ultra車標「24K金」慘被摳走

記者陳冠宇／綜合報導

小米SU7 Ultra於3月初舉行首車交付儀式，這款被定位為高端的電動車型，車標（Logo）採用碳纖維+金色，並包含24K金。近日有網友在街頭偶遇一輛黃色的小米SU7 Ultra，卻發現這輛車的車標竟然被摳掉了。小米集團創始人雷軍之前曾說，上面的金不值得去違法竊取。

隨著交付陸續展開，小米SU7 Ultra也逐漸成為大陸熱議的話題。據報導，小米SU7 Ultra作為小米汽車旗下的旗艦車型，配備的24K金碳纖維車標成為一大亮點。

此前，REDMI產品經理胡馨心曾在社群媒體上透露，小米SU7 Ultra的車標在設計時就特別考慮過24K金的價值，以確保足夠達到盜竊量刑標準，從而避免被不法分子摳走。

然而，僅管有著如此周密的考慮，仍然有車主的車標遭遇了不幸。近日，有網友在大陸街頭拍到一輛黃色的小米SU7 Ultra，但車標的位置「空空如也」，顯然已經被摳走。這一事件不僅讓車主感到無奈，也讓廣大網友對小米SU7 Ultra的車標安全問題產生擔憂。

▲小米SU7 Ultra車標包含24K金。（圖／翻攝自羊城晚報）

對此，小米集團公關部總經理王化發文回應稱，自從雷軍在公開場合透露小米SU7 Ultra的車標是金的之後，就有不少人擔心未來買了這款車會被人摳走車標。

王化提醒廣大車主，現在的汽車都有哨兵模式，可以大大提高車輛的安全性，建議車主們保持開啟狀態。

同時，王化也指出摳車標的潛在風險。他表示，現在的金價大家都知道，如果因為摳車標而損壞了車輛的其他部分，比如漆面、前機蓋等，那麼定損金額可能會非常高。而且，摳車標本身就是違法行為，一旦被發現，將會面臨法律的制裁。

此外，小米CEO雷軍也曾在直播中呼籲大家不要摳標。他表示，為那點金子不值得，因為摳標是違法的，而且也會影響車輛的外觀和價值。雷軍還表示，小米汽車會一直關注車主們的反映和需求，不斷改進產品和服務。

▼有小米首批交付的SU7 Ultra車標被摳走。（圖／翻攝自小紅書）