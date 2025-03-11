馬英九遭移民署約談　邱毅轟：賴清德羞辱人、遂行綠色恐怖

▲前總統馬英九遭移民署約談。（圖／攝影中心攝）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會去年底邀請中國大陸國家選手馬龍等人來台進行9天學術交流，當時代表團陸生稱中華隊為「中國台北隊」、「一起為祖國努力」，引發輿論譁然，陸委會揚言處分，移民署則在10日約談前總統馬英九到案說明。對此，前立委邱毅今（11日）為馬英九抱屈，他直言賴清德此舉在羞辱馬英九，目的在製造寒蟬效應，這就是具體的綠色恐怖呈現，壞居心是什麼？就是要破壞兩岸交流，好讓抗中保台繼續魔音入腦，製造台灣社會扭曲。

邱毅表示，賴清德當局約談馬英九，也就是俗稱的查水表，約談的單位是移民署，行政院三級單位，賴清德此舉在羞辱馬英九，製造寒蟬效應，破壞兩岸交流，遂行綠色恐怖。

邱毅還原事件，起因於去年底，馬英九基金會邀包含馬龍在內的大陸高校師生來台交流，一開始交流氣氛很好，兩岸年輕人都很和諧，媒體也大部分是正面報導，大概是見不得兩岸關係緩和，賴清德開始興風作浪，職業學生鬧場，媒體網軍都加入戰團，正面報導變成負面抹黑攻擊。

邱毅指出，12月1日某媒體訪問到團員宋思瑤，問她對台灣拿到世界棒球比賽冠軍的看法，宋思瑤不加思索表示致賀中國台北隊拿世界冠軍，願與台灣同胞一起為祖國奮鬥，這句話很得體也很善意，但聽在台獨耳裡，就是不舒服，於是借題發揮，把一次珍貴的兩岸年輕人交流給破壞了。

邱毅強調，賴清德的壞居心是什麼？就是要破壞兩岸交流，好讓抗中保台繼續魔音入腦，製造台灣社會的扭曲。大陸團離開以後，賴清德繼續緊追不放，陸委會要懲罰馬英九基金會，兩年來不得辦類似交流活動，現在還用移民署來約談馬英九，目的在製造寒蟬效應，這就是具體的綠色恐怖呈現。

移民署針對「約談馬英九一事」強調，兩岸交流活動應秉持相互尊重、對等尊嚴原則，以維護兩岸健康有序交流，勿有矮化我方之行為或用語，邀請單位及大陸人士均應遵守相關規定及遵行交流本意。目前會同包含陸委會等相關機關研議、提供意見後，才會作出最終處分結果。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

