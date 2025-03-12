樓上漏水毀鄰居裝潢！屋主辯沒住人法官打臉　判她賠38萬

▲5樓漏水害4樓裝潢毀，屋主辯「沒住人」法官不採信。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區一名高姓女子因住家漏水，要求樓上邱姓住戶支付修繕費用，邱女辯稱房屋長期無人居住，且有定期維護，屋況良好。然而，法官依據鑑定報告，認定邱女的房屋長期存在間歇性滲漏水問題，導致樓下高女住家受損，由於邱女未居住於該房屋內，才未能及時察覺漏水情況，因此應負賠償責任，應賠償高女38萬9831元。全案仍可上訴。

高女提告指出，她居住在公寓的4樓，而邱女名下的5樓房屋多年來持續漏水，導致她的房屋天花板漏水，裝潢也因此損壞。高女要求邱女將房屋修復至不漏水狀態，並賠償她家整修費用58萬4747元。

邱女則辯稱，5樓房屋長期無人居住，她定期察看房屋狀況並進行維護，因此屋況良好。她要求高女舉證4樓房屋天花板漏水是由她造成的，並提供損害賠償金額的證據。

基隆地方法院法官檢視新北建築師公會的鑑定報告，認為4樓確有明顯的滲漏水痕跡，且混凝土材料具有吸水性，若鋼筋混凝土樓板及梁長期存在間歇性滲漏水情況，通常會在樓板底及梁底產生濕式白華，水蒸發後形成結晶或隨水流沉澱，研判4樓房屋的漏水痕跡，研判是5樓房屋長期從上而下滲漏水所致。

法官指出，瑞芳區鄰近基隆，年降雨量也較高，邱女的房屋空置多年，因未居住，無法及時察覺平頂有滲漏水，並將地坪積水快速排除，若隔一段時日才到現場巡查，地坪積水已呈乾燥狀況。

鑑定報告書結論指出，5樓房屋從上而下滲漏水，造成4樓房屋天花板產生壁癌及裝潢毀損，估算修復費用共58萬4747元。法官認為建築師公會與雙方並無利害關係，基於建築專業做出的鑑定報告應無偏頗之虞，予以採信。法官認定高女要求邱女將住家修繕至不漏水狀態，依法有據，應予准許。

在賠償金額部分，法官認為高女房屋滲漏水的原因包含5樓屋頂平台防水失效、5樓廚房牆壁裂縫滲漏水、5樓房屋地坪積水等因素，因此判定邱女應負責2/3的損害賠償費用，即應賠償高女38萬9831元。