嘉義市懸日奇觀！媲美曼哈頓等級　3／11起連3天登場

▲嘉義市懸日，3/11起一連3天出現 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春季正是適合出遊的季節，嘉義市的「期間限定美景」再+1！絕美的「懸日」景象將於3/11-13一連3日登場。根據中央氣象署的懸日預報，嘉義市西區民族路（文化路以西），將能欣賞到夕陽落入高樓之間，媲美「曼哈頓懸日」般的美景。嘉義市政府表示，懸日景象雖不少見，但只有在棒球原鄉嘉義市，能拍攝到矗立中央噴水池的吳明捷投手投出「懸日好球」的景象，歡迎民眾來嘉賞懸日、品嚐美食！

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市府表示，想欣賞絕美的「曼哈頓懸日」不用出國，在嘉義市就能一睹難得一見的美景。嘉義市棋盤式的街道分布和紐約曼哈頓相似，創造了觀測懸日美景的絕佳位置。根據中央氣象署的懸日預報，今年懸日最佳的欣賞時間為3/11下午17：41至18：01，在文化路以西的位置，其後夕陽逐日較前1日提早約4分鐘運行到達街道中心。

市府也提到，在嘉義市有數個為人熟知的觀賞懸日地點，如在垂楊路近崇文國小的天橋上，可欣賞到澄黃夕陽逐漸日落在車水馬龍的街道盡頭的美景；在嘉義市知名地標中央噴水池旁，則可透過錯位取景，拍攝到《KANO》傳奇投手吳明捷投出懸日好球畫面，先前有攝影師在網路上分享這個角度的懸日美景，引起網友討論。接近嘉義市立棒球場、公明路側的人行廣場，更是近年新興、可觀賞廣闊壯觀的懸日景象的熱門景點，相當適合爸爸媽媽午後帶著小朋友，先在鄰近的星光滑草場、KANO遊客中心遊玩，在日落時分再帶著孩子一同欣賞天文奇觀。

市府也特別提醒，往年的懸日時段都吸引許多攝影高手到嘉義市朝聖，民族路、中山路等朝西道路都可看到攝影的人潮。懸日雖美，但要注意別為了搶拍懸日，而逗留在街道上拍照，導致人車爭道，這是相當危險的行動。呼籲民眾拍美景同時，也要注意自身安全、避免影響交通秩序。

市府觀光新聞處也推薦來嘉追日的遊客可下載「愛嘉義APP」，公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位一手掌握。搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，暢遊嘉義市各大景點；或是利用站點密集、低碳永續的Youbike，以最適合的速度感受嘉義市的魅力與風光。