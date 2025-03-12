預防突襲式槍決！36死囚全提出非常上訴　最高檢：均審查中

▲36名死囚的非常上訴聲請案，已經全數送進最高檢察署內審查中。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

法務部今年1月間無預警的執行死刑，將死囚黃麟凱槍決。人權團體為了避免餘下的36名死囚遭到「突襲式槍決」，因此針對36人全部提出非常上訴。案件進入最高檢察署後，最高檢表示，目前已經全數收到聲請案，並全數分案交由檢察官審核，若有必要，檢察總長邢泰釗就會提出非常上訴。

法務部在今年1月16日晚間，執行黃麟凱的死刑，是時隔5年來我國再度執行死刑，消息曝光後震驚社會。尤其本案的執行，在憲法法庭於去年9月間做出113年憲判字第8號判決後，雖然大法官並未宣告死刑違憲，但各界均認為大法官合憲限縮判處死刑要件，死刑判決將更難定讞，等於我國「實質上」已經廢除死刑；故此，法務部執行死刑似乎在向各界宣告，即便死刑難以定讞，但已經死刑定讞的死囚，仍須面對死刑，我國仍有死刑的存在。

為了預防法務部再度執行死刑，人權團體根據法務部公布的《審核死刑案件執行實施要點》規定，死刑定讞的案件若無再審、非常上訴、聲請大法官解釋、總統的特赦等情況下，就能執行；因此人權團體針對目前還在監的36名死囚，向檢察總長聲請非常上訴。

此外，在前述憲法法庭的判決中，大法官認為犯下強盜殺人案件的黃春棋、陳憶隆，以及曾被認定有心智缺陷的唯一女死囚林于如、林旺仁、沈岐武等5人，可以根據憲法法庭判決意旨，請求檢察總長提出非常上訴。也因為大法官已經於判決中明白揭示須提出非常上訴，檢察總長收到5人的案件後，須依職權提出非常上訴，案件將交由最高法院重新審理。

扣除5名死囚確定可以提出非常上訴以外，其餘31名死囚的非常上訴聲請案，目前已經全數送到最高檢察署，最高檢也已經完成分案，交由個別的檢察官重新審查此等案件是否有法律上重要意義；若有必要，檢察總長就會提出非常上訴。