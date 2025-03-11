瘦弱女院生不上廁所　照服員竟重踹4下奪命！判9年定讞

▲陽明教養院林姓照護員（左），遭判刑9年定讞。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陽明教養院永福之家林姓照服員，在照顧身高僅142公分、多重極重度障礙的女院生時，只因對方不願配合上廁所，林女竟在4秒內連出腳4次重踹女院生，女院生最後顱內出血送醫不治。林女一二審均遭重判有期徒刑9年，案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，林女自2021年1月起，就開始在陽明教養院永福院區內的5樓，輪班照顧院生。其中一名有視覺、智能多重障礙的陸姓女院生，身高僅142公分，體型矮小，常因不明原因受傷，也是林女照顧的對象之一。而本案發生在2022年5月間，上午9時40分許，林女在5D寢室區工作，但女院生不願配合上廁所，林女暴怒之下，竟在4秒內連續出腳4次，重踹女院生的左側頭部，女院生因此左側硬腦膜下血腫。

一直到了下午3點20分許，林女發現女院生躺在寢室地板、不斷嘔吐，林女緊急通知院方，將女院生送醫急救。最後女院生仍因外傷性顱內出血，缺氧性腦病變和其他併發症，在送醫2周後不治身亡。檢方查證屬實後，依照「傷害致人於死罪」對林女提起公訴。

法院審理時，林女否認犯罪，辯稱沒有踹她。她表示，發生這樣的事情她也很難過，但這批院生其實不好照顧，為了改善照顧的情況，自己花了很多時間學習要如何跟這批院生們溝通、交流，也跟被害的女院生培養默契。但她強調，女院生「平常被害人習慣性的撞頭、撞手，曾經整個臉瘀青、整隻腳也是整個瘀青，都查不到原因。」試圖將責任推卸給被害人。但一審法院根據監視器畫面，認定林女確實施暴，判刑9年。

案件上訴二審，高等法院也認定林女確實施暴，再加上她不願與被害家屬和解，因此維持一審的9年刑度。全案再上訴第三審，最高法院11日駁回上訴，林女遭判刑9年定讞，將入獄服刑。