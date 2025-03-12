神功護體？國1超狂哥「穿越車陣」悠哉撿掉落物　超扯畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

太誇張！國一南下鼎金系統交流道口，10日有民眾直擊一輛大貨車物品掉落至內線，一名男子直接下車穿越車道撿拾，直呼簡直「神功護體，萬車莫敵」。國道警經檢視畫面確認，該車駕駛行為已違規，將追查車輛並通知車主到案說明，後續依法舉發開罰。

▲國1超狂勇哥「穿越車陣」撿掉落物，超扯畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

YOUTUBE影音平台「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」近日分享一段畫面，在國一南下鼎金系統交流道口，一名男子突然穿越國道車陣撿拾掉落物品，直擊網友看傻直呼「神功護體，萬車莫敵」。

超扯畫面曝光後，引來網友留言直呼「上車前不綁好，上路才要撿，真是撿角」、「台灣國道無奇不有」、「準備財富自由，我說他家人」。

▲▼男子疑似將大貨車停放在外側路肩後，穿梭國道車流撿拾掉落物品。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

國道警方表示，經審視影片時間顯示為3月10日12時25分許，國道1號南向361.8公里處 (鼎金系統路段) ，違規車號尚無法辨明，影片中可見民眾穿越車道撿拾掉落物，致生安全疑慮，但尚未接獲用路人報案或檢舉本案。

後續經進一步檢視影像，該男子疑似駕駛大貨車，發現物品掉落後，將車輛外側路肩後，下車穿越車陣撿拾物品，該行為已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

國道大隊將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料，進行比對追查該掉落車輛，並通知車主到案說明，待查證後依規定舉發。

國道警也呼籲，車輛裝載貨物上路前務必詳細檢查有無綑綁牢固；倘遇有物品掉落需撿拾，可先於掉落物後方100公尺處設置故障標誌並撥打1968通報高速公路局尋求其協助，勿逕自進入車道，以免造成行車危害。