屏東里港交通大執法！　警籲：路口遇閃光紅燈...速度須降為0

▲里港警分局自3月10日起加強取締無號誌路口取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為降低交通事故發生率，提升行車安全，屏東縣警局里港警分局自3月10日起，針對「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌及「停」字標誌的路口加強執法，嚴格取締駕駛未依規定停車再開的違規行為；警方提醒用路人，行經無號誌或閃光號誌路口時，務必遵守停讓規則，避免違規受罰。

里港警分局統計，113年度轄區共發生860件道路路口交通事故，其中閃光號誌及無號誌路口事故達534件，佔比高達62%。這類路口因無號誌管制，駕駛人稍有不慎便可能釀成事故，為此，警方特別強化執法與宣導，確保民眾行車安全。

交通組組長巴龍祥說明，汽機車駕駛人於路口看到「閃光紅燈」號誌、紅色八邊形，中間有白色停字的「停車再開」標誌或白色停字的「停」字時，須將「速度降為零」，停車確認橫向無來車或行人後再開車；在閃光黃燈等幹線道的車輛亦要在路口前減速慢行。若違反將依道路交通管理處罰條例處600元以上1800元以下罰鍰；微型電動二輪車駕駛人則是處300元以上1200元以下罰鍰。

里港警分局長温基興呼籲用路人，行經路口時，無論是有號誌路口或是無號誌路口，皆應遵守道路交通安全規則，本項執法工作目的是以導正汽機車駕駛人習慣，進而減少交通事故為目標，並非以取締開罰為目的，也請用路人如看到停讓標誌(線)、閃光紅燈時，車輛應減速接近並先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時方得續行，請駕駛人遵守交通規則，以提升非號誌化路口行車安全。。