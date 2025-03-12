併購案確定破局！2大外送平台最新聲明：持續深耕台灣

▲Uber宣布停止併購foodpanda台灣。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

外送平台Uber Eats母公司「Uber」去年5月宣布以9億5千萬美元現金（約300億台幣）併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，但遭公平會以「競爭疑慮大」駁回。根據外電最新報導，Uber決定終止併購foodpanda台灣，且預計將支付2.5億美元（約新台幣82億元）解約金。對此，2大外送平台做出回應，將持續深耕台灣。

Uber Eats、foodpanda結合案在去年12月25日宣告破局，公平會做出決議表示，因2大外送平台併購後市占率將突破9成，對限制競爭之不利益大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，故依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。

根據《路透》報導指出，Uber決定停止此併購案，且不會對台灣公平會的決議提出上訴，預計將支付2.5億美元（約新台幣82億元）的解約金給foodpanda台灣母公司Delivery Hero集團。

對此，Uber Eats發言人表示：「儘管我們對結果感到失望，但我們尊重公平交易委員會的決定，且不會提出上訴。我們持續致力深耕台灣，以創新且具競爭力的方式，為消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴提供服務。」

foodpanda則發出聲明強調：「Delivery Hero將繼續專注於支持foodpanda台灣的營運，繼續為消費者、外送夥伴和合作店家提供更優質、便利的服務體驗。」