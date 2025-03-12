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Uber確定終止收購台灣foodpanda！　得付82億分手費

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲ Uber Eats與foodpanda婚事告吹。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Uber去年5月宣布併購台灣foodpanda，但公平會為維持競爭，年底裁定禁止2大外送平台結合。德國外送巨頭Delivery Hero於11日證實，由於監管障礙，Uber已終止以9.5億美元（約新台幣312億）收購旗下foodpanda台灣業務的計畫。

《路透》報導，台灣公平交易委員會（FTC）去年12月以反壟斷為由否決這項交易，認為2大平台合併後市占率將達90%，恐導致價格上漲。Uber先前便稱不會對公平會的決定提出申訴，須支付約2.5億美元（約新台幣82億）的交易終止費。

Uber與Delivery Hero在去年5月宣布這筆交易，包括收購台灣foodpanda，還涉及由Uber購買Delivery Hero新發行的價值3億美元（約新台幣98億）股份。儘管收購計畫告吹，Delivery Hero向《路透》表示，股權購買交易將照常進行，並不受影響。

報導提到，亞洲的外送市場近年來從疫情後的衰退中復甦，但各大業者仍面臨激烈競爭和微薄利潤壓力，須不斷祭出折扣來吸引精打細算的消費者。

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