「不要你了」嗆完失蹤　孩大哭20分鐘！店員怒吼1句...爸媽秒出現

▲家長丟下孩子，在店內大哭大鬧20分鐘。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



網搜小組／劉維榛報導

遇到荒謬家長！一名店家透露，家長因為管不住哭鬧的小孩，竟當場嗆「我不要你了」，隨後轉身就走人，讓孩子崩潰大哭20分鐘，吃餅乾安撫都沒有用，最後原PO氣得大喊要報警，家長才現身並理直氣壯地說「我一直在門口偷看」。文章曝光後，引來千人痛批「直接就報警，說有人惡意遺棄小孩！」

一名網友在爆料公社APP表示，真的很討厭小孩在店內哭鬧，家長管不動就嗆聲「我不要你了」，然後頭也不回地離開現場，留下大哭的小孩不管不顧。

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「現在是要我們顧嗎？」原PO曝當下狀況，孩子哭了快20分鐘，他們也哄了20分鐘，飲料喝了、餅乾吃了，家長卻遲遲不現身，「我要顧店又要幫你顧小孩，薪水你要給嗎？」

最後原PO忍無可忍，直接怒吼要報警處理，家長才馬上跑出來，稱自己一直在門後偷看。這種行為讓原PO氣炸，「有空偷看，沒空把小孩帶走？是從小缺愛嗎」

文章被轉貼到爆料公社粉專後，引來千人怒譙「很糟糕的教育方式」、「直接就報警，說有人惡意遺棄小孩，不用等的」、「小孩長大後換他不要你」、「廢物家長，難怪這麼多店家禁止小孩」、「其實是來騙吃騙喝的」、「一輩子陰影+沒安全感」、「這種家長真的很廢，小孩被他們養也夠衰」、「沒辦法接受家長講這句話，小孩心裡會很受傷」、「家長先抓去，這已經屬於語言暴力」。