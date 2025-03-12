高溫38℃！美國爸罰8歲女「空腹跳彈跳床」　害她脫水死被判18年

▲施瓦茨不顧高溫，懲罰8歲的養女傑琳空腹跳彈跳床，導致女孩最後脫水而死。（組圖／翻攝自德州警方、Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國來自德州的48歲男子施瓦茨（Daniel Schwarz），因在高溫下逼迫8歲的養女傑琳（Jaylin）空腹跳彈跳床，導致女孩最後因脫水死亡。目前，施瓦茨已承認過失殺人罪，並將服刑18年，其妻子阿什利（Ashley）則在去年被判謀殺罪，獲判無期徒刑。

據《紐約郵報》報導，這起案件發生於2020年8月29日。當天，德州敖德薩（Odessa）的氣溫高達華氏100度（約攝氏38度），但施瓦茨夫婦竟不顧高溫，強迫養女傑琳在沒有吃早餐，也沒有喝水的情況下長時間跳蹦床，以作為「懲罰」。

當傑琳因體力不支停下時，施瓦茨夫婦再度拒絕讓她喝水，導致女童最終因脫水昏迷。醫護人員趕到現場時，傑琳早已失去了生命跡象，經鑑定死因為嚴重脫水。

當局透露，案發當日彈跳床的表面溫度高達華氏110度（約攝氏43度），地面溫度更高達華氏150度（約攝氏65度）。施瓦茲夫婦在案發時正與傑琳的生母爭奪監護權，同時擁有傑琳妹妹的監護權。檢方表示，施瓦茨已承認過失殺人罪，而其妻子阿什利則在2023年5月因謀殺罪被判無期徒刑。

女孩的生母安德頓（Alysha Anderton）在傑琳去世後於社群媒體發文，悲痛表示自己已3年未能見到女兒，無法接受女兒在未曾得知母愛的情況下離世。她指出，「我的靈魂彷彿死去了一部分，我再也無法回到從前。」